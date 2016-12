Shinzo Abe em Pearl Harbor: "Não podemos repetir os horrores da guerra"

Durante a histórica visita a Pearl Harbor, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe ofereceu as suas condolências às mais de duas mil vítimas que perderam a vida durante o ataque nipónico à esquadra norte-americana presente no Havai em 1941.

Depois de homenagearam os mortos no memorial do navio USS Arizona, Obama e Abe juntaram-se para uma conferência de imprensa. O primeiro a falar foi o primeiro-ministro japonês: “Nós não podemos repetir os horrores da guerra. Este é o voto solene que nós, povo do Japão, fizemos”.

“Para as almas dos soldados que repousam no descanso eterno a bordo do USS Arizona, para o povo americano, e para todos os povos em todo o mundo, eu prometo este voto inabalável aqui como primeiro-ministro do Japão”, realçou ainda Shinzo Abe

Sem pedir desculpa pelos ataques, tal como não o fez Obama na sua visita a Hiroxima no início do ano, o governante japonês afirmou que o mundo precisa, agora, do espírito de tolerância e do poder da reconciliação, classificando a aliança entre EUA e Japão como uma “aliança de esperança”.

Depois de Abe, foi a vez do ainda Presidente dos EUA falar em reconciliação: “Este gesto histórico dialoga com o poder da reconciliação. Uma lembrança que mesmo as feridas mais profundas da guerra podem dar lugar à amizade e à paz duradoura”.

Barack Obama elogiou também a aliança entre japoneses e norte-americanos, afirmando que nunca foi tão forte e que tem sido “um pilar” de paz na região da Ásia-Pacífico e uma força para o progresso em todo o mundo.

"O carácter das nações é testada na guerra mas é definida em paz", referiu ainda Obama.

Durante a visita os líderes das duas potências que se confrontaram durante a Segunda Guerra Mundial, colocaram-se, solenemente e em silêncio, em frente a uma parede onde estão inscritos os nomes de todos aqueles que morreram em 1941. Foram ainda colocadas no mesmo local duas coroas de flores assinadas, respectivamente, por Obama e Abe.

A cerimónia prosseguiu com os governantes a lançarem pétalas às águas de Pearl Harbor e, depois da conferência de imprensa, a cumprimentarem os veteranos que sobreviveram ao ataque japonês há 75 anos.

