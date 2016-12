Começou o julgamento de 29 polícias turcos

Vinte e nove polícias compareceram perante o tribunal para a audiência inicial do primeiro grande processo contra presumíveis participantes no golpe de Estado falhado de 15 de Julho na Turquia. Os réus são acusados de se terem recusado a defender o Presidente Recep Erdogan. Vinte e um dos homens arriscam, cada um, três penas de prisão perpétuas e os restantes oito podem ser condenados a penas até aos 15 anos.

O processo, que decorre na maior sala de audiências da Turquia, em frente da prisão de Silivri, nos arredores de Istambul, iniciou-se com a leitura, pelo juiz Fikret Demir, da identidade dos polícias e dos crimes de que são acusados, relatou a agência noticiosa turca pro-governamental Anadolu.

Alguns dos réus são acusados de terem recusado proteger a residência presidencial em Istambul, outros de se terem recusado a obedecer às ordens para conter os golpistas e outros ainda de terem lançado apelos, através das redes sociais, para desencorajar a resistência popular.

Estas audições iniciais, em que a segurança é garantida por membros das forças especiais, vão durar quatro dias, durante os quais serão ouvidos também os argumentos da defesa.

“Vamos garantir que os culpados, no quadro do estado de direito, sejãm condenados à pena mais pesada”, disse Orhan Cagri Bekar, secretário-geral da Associação 15 de Julho, criada para defender as vítimas do golpe falhado. “Esperamos respostas mas também condenações. Que nenhum crime fique por punir”, declarou, dirigindo-se aos jornalistas presentes.

Iniciaram-se já outros processos em várias cidades do país, lembra a AFP, mas nenhum com a dimensão deste. Na onda de repressão que se seguiu ao golpe falhado foram detidas até agora perto de 41 mil pessoas. De acordo com aquela agência noticiosa, o ritmo das prisões mantêm-se, tendo o ministério do Interior turco anunciado na segunda-feira mais de mil detenções, só na semana passada, de pessoas supostamente ligadas ao islamista Fethullah Gülen, que vive nos Estados Unidos e que o Governo turco acusa de estar por trás do golpe – acusação que Gülen nega.

Está já marcado para 20 de Fevereiro o próximo grande processo, que decorrerá na cidade de Mugla e no qual serão julgadas 47 pessoas acusadas de terem tentado assassinar Erdogan.

