China: “Revolução das casas de banho” para impulsionar turismo

Com o turismo no topo da lista das prioridades, a China anunciou um novo plano para o sector com um investimento que ronda os 290 mil milhões de dólares (277 mil milhões de euros). A “revolução das casas de banho” é uma das questões contempladas neste plano, traduzindo-se no melhoramento da rede sanitária pública chinesa em cidades com alta afluência turística.

A medida tem como base as inúmeras queixas sobre o estado de degradação e sobre os baixos níveis de higiene das casas de banho públicas em determinadas cidades. No plano, está prevista a reconstrução e remodelação de mais de cem mil casas de banho públicas, que servem de infra-estrutura básica não só às populações, mas também aos turistas.

Além da melhoria dos sanitários públicos, o investimento contempla também iniciativas de desenvolvimento de regiões de indústria pesada, no nordeste da China. Estas cidades serão incentivadas a desenvolver infra-estruturas e actividades para que possam receber os turistas, sendo garantido o apoio do governo chinês.

O governo prevê que este investimento aumente a contribuição do turismo para o crescimento económico. O plano de recuperação e priorização do turismo será aplicado entre 2016 e 2020, e durante este tempo calcula-se que o crescimento económico do país se situe nos 12 pontos percentuais por ano.

