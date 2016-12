Suspeito de tentar assalto em Matosinhos baleado pela PSP após fuga

Um homem que alegadamente tentou um assalto, com mais duas pessoas, foi baleado pela PSP após uma perseguição no concelho de Matosinhos, esta terça-feira de madrugada, tendo sido tratado no hospital a ferimentos ligeiros, disseram fontes policiais e dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, fonte das relações públicas da PSP do Porto explicou que a polícia recebeu um alerta de assalto na estação de Metro da Senhora da Hora, Matosinhos, pelas 03h45 desta terça-feira, e que se tratava de grupo de três homens, um deles com 34 anos, e outros dois com 27 anos.

Os três indivíduos colocaram-se em fuga numa viatura da marca Peugeot, por várias artérias do concelho, nomeadamente na freguesia de Guifões. Depois despistaram-se em Santa Cruz do Bispo e embateram em dois outros veículos, mas tentaram prosseguir a fuga, desta feita a pé.

"Dois indivíduos foram de imediato interceptados, mas um terceiro tentou agredir um elemento policial com uma pedra de grandes dimensões e foi feito um disparo com arma de fogo da polícia que atingiu o indivíduo", explicou fonte da PSP.

O 2.º comandante dos Bombeiros de Matosinhos-Leça, Luís Silva, explicou à Lusa que a corporação foi chamada ao local para transportar um ferido "com um projéctil alojado na nádega direita", que estava consciente e foi considerado "ferido ligeiro".

O indivíduo foi transportado para o Hospital Pedro Hispano acompanhado pelas autoridades.

