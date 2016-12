Campanhã também vai apoiar pequenas obras em casas degradadas

A Junta de Campanhã, na zona oriental do Porto, vai promover em 2017 um programa de apoio a pequenas obras em habitações degradadas similiar ao que a Junta do Bonfim desenvolve desde 2014. A iniciativa Casa Reparada Vida Melhorada terá já permitido intervir em mais de vinte casas e a Câmara do Porto renovou esta manhã o protocolo com esta freguesia.

Em 2017, a Junta do Bonfim vai poder contar com materiais de construção no valor de 44 mil euros cedidos pela empresa municipal Domus Social. A estes juntará a mão-de-obra que desde 2014 vem contratando no centro de emprego, e o apoio de outras entidades, como as tintas Cin, a Cooperativa dos Pedreiros, a Faculdade de Engenharia ou a Caixa Geral de Depósitos, para prosseguir este programa.

O autarca Rui Moreira e o vereador com o pelouro da acção social e habitação, Manuel Pizarro, consideram muito válida a iniciativa da freguesia, e afirmaram, numa curta reunião extraordinária da Câmara realizada esta terça-feira de manhã, que ela pode ser replicável noutros pontos do território do Porto. Segundo Pizarro, Campanhã, outra zona com muitas ilhas - um tipo de aglomerado que tem sido o alvo principal desta iniciativa no Bonfim – pretende avançar já em 2017 com um programa do mesmo género.

Nesta reunião de Câmara foi também aprovada, apenas com o voto contra da CDU, a minuta do contrato, para reabilitação, requalificação e exploração do Pavilhão Rosa Mota/Palácio de Cristal a celebrar com o consórcio vencedor, Porto Cem por Cento Porto. A vereadora socialista Carla Miranda congratulou-se com o avanço do processo de requalificação, após várias vicissitudes, e questionou Rui Moreira sobre a possibilidade, prevista neste concurso, de a empresa municipal Porto Lazer vir a integrar este consórcio, participando, deste modo na gestão e programação do equipamento. O autarca explicou que essa decisão ainda não foi tomada.

