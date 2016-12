Pipocas dos cinemas fora do IVA aplicado à restauração

Pipocas, nachos, doces, refrigerantes – quem já não levou companhia para a sala do cinema? Pois é, se perder uns breves segundos a olhar para a factura, reparará em dois números: o bilhete ser-lhe-á cobrado com o IVA a 13%, como acontece noutros espectáculos, dos concertos ao teatro; se o filme convidar a picar umas pipocas, elas serão tributadas a 23%. Pode não ser uma surpresa, mas, pelo sim pelo não, porque em Julho o IVA dos restaurantes voltou parcialmente à taxa intermédia, uma exibidora cinematográfica quis saber exactamente como tributar estes alimentos nos bares da sua cadeia de cinemas.

A resposta das Finanças a essa empresa de projecção de filmes (não identificada) deixa claro que às pipocas não se aplica o IVA da restauração. E o mesmo acontece com as farturas vendidas nas roulottes. Para tudo isto há explicações técnicas minuciosas.

A informação do fisco sobre o caso dos cinemas foi tornada pública no início de Novembro no Portal das Finanças mas passou despercebida até agora. A empresa defendia que devia aplicar o IVA da restauração por estarem em causa alimentos para serem consumidos de imediato nos bares (neste caso 13%), mas a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem um entendimento diferente. E para fazer valer a sua posição evoca mesmo um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre um caso semelhante, de 2011.

A decisão é vinculativa: o fisco entende que os serviços da empresa “não visam principalmente o consumo imediato dos produtos disponibilizados, estando antes associados à frequência das salas de cinema” e, por isso, determina que se aplique o IVA que incide sobre a “transmissão de bens” das pipocas, dos nachos ou dos doces ali vendidos.

Sem sucesso, a empresa fez valer os seus argumentos: a preparação desses produtos é acompanhada de serviços que visam “proporcionar” o consumo no local – há “serviço de limpeza do bar, disponibilização de lugares sentados (mobiliários), climatização, acesso a casas de banho”. Mais pormenores: há um “número variável de mesas, cadeiras e, por vezes, bancos ao longo das paredes, e, bem assim, depósitos para recolha das embalagens e resíduos alimentares”. Não chegou para convencer o fisco.

Ao avaliar se esta venda é uma prestação de serviços de restauração ou antes “uma transmissão de bens” (vigorando a taxa do produto), o fisco recorre ao acórdão europeu “CinemaxX”, quando em Março de 2011 o TJUE se pronunciou sobre um caso parecido. A decisão foi no sentido daquela que o fisco português agora seguiu.

Nesse caso, refere a AT, entendeu-se que o facto de haver lugares sentados nos bares ou acesso a casas de banho não está directamente relacionado com o fornecimento dos alimentos mas “antes com a projecção de filmes”. E acrescenta-se que o “consumo das pipocas, nachos, doces (servidos em copos, baldes, sacos, embalagens) é efectuado, tipicamente, nas salas de cinema”, sendo a zona dos bares um local de encontro e de espera pelo início das sessões.

Num outro caso – sobre a venda de churros, farturas e bebidas em roulottes –, o fisco também determina que se deve aplicar a taxa de IVA dos produtos quando não há “meios de apoio adicionais”. Só se aplicam os 13% do IVA da restauração quando são fornecidos alimentos preparados para serem consumidos no local, nas “mesas e cadeiras de apoio” da roulotte.

