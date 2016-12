Angola colocou mais de 400 milhões de euros em dívida pública na última semana

A dívida pública colocada semanalmente pelo Banco Nacional de Angola (BNA) triplicou, para 72,7 mil milhões de kwanzas (419,2 milhões de euros), mantendo-se a taxa de juro acima dos 24% a um ano.

Segundo dados compilados esta terça-feira pela Lusa com base no relatório semanal sobre a evolução dos mercados monetário e cambial do BNA, o banco central angolano colocou no mercado primário, entre 19 e 23 de Dezembro, 44,6 mil milhões de kwanzas (257,1 milhões de euros) em Bilhetes do Tesouro (BT) e 26,4 mil milhões de kwanzas (152,2 milhões de euros) em Obrigações do Tesouro (OT).

As taxas de juro médias pela emissão de BT oscilaram entre os 19,67% (17,89% na semana anterior) na maturidade a 91 dias e os 24,49% no prazo a 364 dias (24,80% na semana anterior). Trata-se da segunda descida (consecutiva) na taxa de juro em vários meses, segundo o histórico do BNA. Já as OT fecharam, uma vez mais, com taxas de juro de até 7,75%, a cinco anos.

No segmento de venda directa de Títulos do Tesouro ao público em geral foram colocados na última semana 1,8 mil milhões de kwanzas (10,3 milhões de euros) em dívida pública. Na semana anterior, o BNA tinha colocado 25 mil milhões de kwanzas (144 milhões de euros) em dívida pública.

Angola vive desde meados de 2014 uma crise financeira, económica e cambial decorrente da quebra das receitas da exportação de petróleo, recorrendo à emissão de dívida para garantir o funcionamento do Estado e a concretização de vários projectos públicos. Apesar destes valores, a taxa de juro paga na maturidade a um ano é menos de metade do valor que a inflação (a 12 meses) atingiu em Angola no mês de Novembro, superior a 41%.

Na revisão do Orçamento Geral do Estado aprovada em 19 de Setembro no Parlamento, o Governo avançou com uma revisão em baixa de indicadores macroeconómicos, nomeadamente a redução da previsão do crescimento da economia, de 3,3% para 1,1% e do défice das contas públicas, que passa de 5,5% para 6,8% em 2016.

O endividamento do Estado angolano tem sido utilizado para colmatar a forte quebra nas receitas com a exportação de petróleo e só em 2015 o serviço da dívida pública angolana ascendeu a 18 mil milhões de dólares (17,2 mil milhões de euros).

