Liverpool recupera vice-liderança na Premier League

O Stoke City ainda assustou, mas antes de receber, no próximo sábado, o Manchester City, o Liverpool recuperou a vice-liderança da Premier League. No penúltimo jogo da jornada do Boxing Day – nesta quarta-feira ainda será disputado o Southampton-Tottenham -, os “reds” ganharam em Anfield Road, por 4-1, e mantêm-se como os mais próximos perseguidores do destacado Chelsea.

Com dois ex-portistas (Martins Indi e Giannelli Imbula) e três antigos jogadores do Liverpool (Glen Johnson, Joe Allen e Peter Crouch) no “onze”, o Stoke City procurava regressar aos bons resultados depois de três jogos sem vencer e não podia ter melhor início de jogo: aos 13’, na primeira oportunidade, a equipa comandada por Mark Hughes marcou, por Jon Walters.

O Liverpool demorou a reagir, mas depois de restabelecer o empate (Lallana, aos 35’), não mais perdeu o controlo do jogo e chegou à vantagem ainda antes do intervalo, com um golo de Roberto Firmino.

Na segunda parte, a equipa de Jürgen Klopp não baixou o ritmo e confirmou a conquista dos três pontos com mais dois golos: Imbula, na própria baliza, aos 59’; Sturridge, aos 70’.

