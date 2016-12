Fernando Santos eleito treinador do ano pela Globe Soccer

O seleccionador nacional Fernando Santos foi considerado esta terça-feira como o melhor treinador em 2016 pelos prémios Globe Soccer, ficando à frente de Zinedine Zidane (Real Madrid), Claudio Ranieri (Leicester), Massimiliano Allegri (Juventus) e Unai Emery (Sevilha e PSG).

A distinção surge no mesmo dia em que o treinador português foi considerado o melhor seleccionador do mundo em 2016, segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol.

Os prémios Globe Soccer, que vai na sua oitava edição, são atribuídos no Dubai reunindo representantes dos organismos internacionais de futebol, como a FIFA e a UEFA.

