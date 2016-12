Fernando Santos considerado o melhor seleccionador do mundo

O português Fernando Santos foi considerado o melhor seleccionador do mundo em 2016, segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, revelado nesta terça-feira.

PUB

Campeão europeu por Portugal, Fernando Santos recolheu 199 pontos, vencendo com larga vantagem o sueco Lars Lagerback, seleccionador da Islândia (71 pontos), e o seleccionador alemão, Joachim Löw (62 pontos).

A lista foi elaborada tendo em conta os votos de peritos de 56 países.

PUB

No top 5, ficaram ainda os seleccionadores do País de Gales, Chris Coleman, e o técnico francês, Didier Deschamps.

O seleccionador português, de 62 anos, sucede no palmarés de melhor seleccionador do ano da IFFHS ao argentino Jorge Sampaoli, actual treinador do Sevilha, que em 2015 levou a selecção chilena à conquista da Copa América.

Fernando Santos é também um dos nomeados para o prémio de melhor treinador do ano da FIFA, que será anunciado a 9 de Janeiro. O italiano Claudio Ranieri, que levou o Leicester ao título em Inglaterra, e o francês Zinedine Zidane, que ganhou a 11.ª Liga dos Campeões do Real Madrid, são os outros dois finalistas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O treinador português é ainda um dos nomeados para os prémios Globe Soccer, que serão anunciados esta terça e quarta-feiras no Dubai.

Ranking dos melhores seleccionadores de 2016

Fernando Santos (Portugal) 199 pontos Lars Lagerbeck (Suécia/seleccionador da Islândia) 71 pontos Joachim Löw (Alemanha) 62 pontos Chris Coleman (Gales) 61 pontos Didier Deshamps (França) 52 pontos Antonio Conte (Itália) 17 pontos Ante Cacic (Croácia) 8 pontos Marc Wilmots (Bélgica) 3 pontos Tite (Brasil) 3 pontos Bernd Storck (Hungria) 1 ponto Ange Postecoglu (Austrália) 1 ponto Adam Nawalka (Polónia) 1 ponto

PUB