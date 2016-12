Murray e Kerber obrigados a provar que não é por acaso que são os melhores

À medida que a época de 2016 avançou, raros foram os que arriscaram prever que Novak Djokovic e Serena Williams seriam destronados do topo dos rankings. Na verdade, essa realidade só começou a materializar-se a partir do Verão, mais concretamente após Wimbledon, quando Andy Murray voltou a conquistar um torneio do Grand Slam e Angelique Kerber regressou às finais de majors, voltando a desafiar Serena, apesar da derrota. Murray e Djokovic no circuito masculino e Kerber e Serena no WTA Tour serão rivalidades que deverão manter-se na próxima época, que se inicia dentro de dias, mas são muitos os que prometem intrometer-se entre os melhores do ranking.

Murray tem já, a partir de dia 18 de Janeiro, no Open da Austrália, um primeiro teste à sua liderança. De novo acompanhado por Ivan Lendl – com quem tinha ganho os dois primeiros títulos do Grand Slam, em 2012 e 2013 –, o britânico de 29 anos teve uma segunda metade de 2016 de sonho, com os títulos em Wimbledon e World Tour Finals e uma medalha de ouro nos Jogos do Rio de Janeiro pelo meio.

Falta saber se Djokovic ainda tem a mesma ambição que o levou a dominar o circuito ATP e, em Junho, a conquistar o título grande que lhe faltava (Roland Garros). Para já, o sérvio afastou o mais mediático dos seus treinadores, Boris Becker, e adoptou uma postura menos intensa e mais centrada no bem estar pessoal, afastando a pressão sobre si próprio.

Mas não faltam outros candidatos a lutar pelos grandes títulos e pelos lugares cimeiros do ranking – cujo "top-100" de 2016 terminou com a França a apresentar o maior número de representantes, 12, seguida da Espanha, com 10, nove dos quais no "top-50". A começar por Roger Federer e Rafael Nadal, os mais titulados dos jogadores em actividade, com, respectivamente, 17 e 14 torneios do Grand Slam ganhos.

Federer parou de competir em Julho para recuperar totalmente da lesão no joelho esquerdo que o levou à mesa de operações em Fevereiro. Caiu para o 16.º lugar mas vai regressar mais ambicioso do que nunca, estando já a preparar a próxima época há várias semanas.

Nadal terminou a época em Outubro e caiu para nono, mas está também determinado em regressar ao seu melhor, tendo para o efeito contratado o compatriota, amigo e ex-número um mundial, Carlos Moya, para o ajudar a reencontrar a confiança que perdeu no último ano.

A estes junta-se Stan Wawrinka que terminou no quarto posto pelo terceiro ano seguido e está há três anos consecutivos a vencer um Grand Slam, derrotando em todos Djokovic. Milos Raonic, terceiro, teve o seu baptismo de final de majors, quando perdeu para Murray a final de Wimbledon. E foi exactamente um antigo campeão do Grand Slam britânico, Richard Krajicek, que escolheu para seu treinador em 2017. Também Kei Nishikori voltou a fechar a época no "top-5" e já demonstrou que é capaz de derrotar os melhores nos Grand Slams, mas ainda não conseguiu repetir a final do Open dos EUA de 2014.

Gael Monfils (7.º) e Dominic Thiem (8.º) – o mais jovem no "top-10", com 23 anos – terminaram pela primeira vez nos dez primeiros. Ambos têm qualidade para derrotar os melhores, mas ainda não o demonstraram nos majors. Pelo contrário, Nick Kyrgios (13.º) muito prometeu quando, em 2014, eliminou Nadal em Wimbledon, mas continua muito irregular. Este ano, mostrou progressos no ATP World Tour ao ganhar os primeiros títulos, e logo três. Além de Kyrgios, terminaram igualmente no seu melhor ranking de sempre Marin Cilic (6.º), David Goffin (11.º) e Lucas Pouille (15.º).

Expectativa maior recai sobre Juan Martin del Potro, que realizou a maior subida no "top-100", ao saltar de 581.º para 38.º, graças a um grande final da época, em que conquistou a medalha de prata nos Jogos do Rio, venceu um torneio, Estocolmo (o que não acontecia desde 2014) e liderou a Argentina à conquista da Taça Davis. Embora tenha a presença na Austrália em dúvida, Del Potro é um tenista que não teme adversários e sabe o que é vencer um Grand Slam (Open dos EUA, 2009).

Em relação aos mais jovens, será interessante acompanhar a evolução de Alexander Zverev e Taylor Fritz, ambos de 19 anos. O alemão Zverev (24.º) é o primeiro teenager a terminar a época no "top-25" desde Djokovic e Murray (ambos em 2006). Seis meses mais novo, o norte-americano Fritz (76.º) é o mais jovem jogador no "top-100".

Kerber veio para ficar?

Embora Angelique Kerber tenha logo iniciado 2016 com o seu primeiro e inesperado triunfo no Grand Slam, derrotando Serena Williams na final do Open da Austrália, a alemã ainda demorou até se mostrar capaz de repetir o feito e de disputar o domínio que a veterana norte-americana vinha a exercer. Mas o bom desempenho em Wimbledon, onde atingiu a final e deu grande réplica a Serena Williams que viria a conquistar o seu 21.º título do Grand Slam, fê-la reconquistar a confiança. E, dois meses depois, Kerber triunfou no Open dos EUA, destronando ao mesmo tempo a norte-americana do topo do ranking, onde residia há 186 semanas. Só não fechou em beleza porque perdeu a final do WTA Finals para a surpreendente Dominika Cibulkova.

A época 2017 abre logo com um grande teste a este seu novo estatuto de campeã de torneios do Grand Slam. No Open da Austrália, Kerber defende não só o título como também a sua recente posição de número um mundial.

A principal ameaça vem de Serena, determinada a recuperar o estatuto de melhor tenista mundial. Uma luta que abandonou quando foi eliminada nas meias-finais do Open dos EUA. Mas a determinação continua lá e a maior prova disso é que Serena vai iniciar a época logo no dia 2, em Auckland.

Com Petra Kvitova (lesionada na mão esquerda após um assalto em casa) e Victoria Azarenka (recém mamã) ausentes, são mais as dúvidas do que a certezas quanto a nomes capazes de lutar pelos grandes títulos.

Garbiñe Muguruza (7.ª), campeã em Roland Garros, e Maria Sharapova, regressada após a suspensão por utilização de substâncias proibidas, mas com a experiência da conquista de cinco títulos do Grand Slam, são as que criam maiores expectativas.

Agnieszka Radwanska (3.ª), Simona Halep (4.ª), Dominika Cibulkova (5.ª) e mesmo Caroline Wozniacki, que subiu de 74.ª para 19.ª, já estiveram em finais do Grand Slam. Falta saber se a experiência é suficiente para ir mais além.

Entre as sub-25 anos, Karolina Pliskova (6.ª e finalista no Open dos EUA após derrotar Serena), Madison Keys (8.ª) e Elina Svitolina (14.ª) têm como primeiro objectivo confirmar os progressos efectuados em 2016.

