Morreu Carrie Fisher, princesa das estrelas e de Hollywood

Carrie Fisher, a actriz que ficará conhecida como a princesa Leia de Star Wars e que era parte de uma curta dinastia de Hollywood, morreu em Los Angeles aos 60 anos de idade. Fisher tinha sofrido um ataque cardíaco na sexta-feira durante um voo entre Londres e Los Angeles e estava internada desde então.

A notícia foi confirmada por um porta-voz da família à revista Hollywood Reporter.

A actriz é membro de uma família enraizada em Hollywood - filha do cantor Eddie Fisher e da actriz Debbie Reynolds, a sua meia-irmã é Joely Fisher, também actriz. A sua fama tornou-se planetária aos 19 anos, quando se encarnou a jovem princesa Leia, uma das personagens centrais de Star Wars - A New Hope, ou Guerra das Estrelas em português. Participou em quatro dos filmes da saga, o mais recente dos quais, O Despertar da Força, estreado há apenas um ano.

Mas Fisher era mais do que a princesa Leia, versão heroína feminista ou ícone sexual das gerações de 1970 e 80, ou a filha que viveu afastada do pai - o casamento com Debbie Reynolds, que tem hoje 84 anos, terminou depois de um caso muito público do cantor com Elizabeth Taylor - mas que cuidou dele nos últimos anos da sua vida. Actriz de comédia bem sucedida com Um Amor Inevitável, de Rob Reiner, ou em The Burbs, trabalhou com realizadores como Woody Allen ou John Landis (O Dueto da Corda/Blues Brothers).

Usava quase sempre a sua voz, cada vez mais rouca com a idade, para brincar com a indústria, contar histórias da sua própria vida mais ou menos dignificantes ou para denunciar imposições que lhe desagradavam. Da dieta forçada ao famoso biquini cor de cobre de O Regresso de Jedi, a sua admiração por George Lucas, o homem que a escolheu em detrimento de Terri Nunn (a vocalista dos Berlin) para o papel que definiria a sua carreira, não a impediu de defender a sua posição enquanto actriz num filme e numa indústria dominada por visões masculinas.

Distinguiu-se também como escritora, não só da sua muito publicitada autobiografia lançada há cerca de um mês, The Princess Diarist, em que revelou ter tido um romance com Harrison Ford durante a rodagem da trilogia original de Star Wars, mas também com obras como a elogiada Postcards from the edge (um romance com traços autobiográficos em que falava da dependência de drogas de que sofreu nos anos 1970 ou da relação intempestiva com a mãe) ou vários episódios televisivos de séries como Roseanne ou As crónicas do Jovem Indiana Jones.

