Fim do ano vai ser sem chuva

A chuva só deverá estar de volta no primeiro dia de 2017 e, mesmo assim, sob a forma de aguaceiros fracos, indica a previsão do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). Quer isto dizer que, no que toca ao tempo, a passagem do ano em Portugal continental será provavelmente feito a seco, embora durante o dia o céu possa estar nublado.

Ainda segundo a previsão do IPMA, os dias de Sol vão-se manter durante praticamente toda a semana com as temperaturas máximas a oscilar entre os 5º em Bragança e os 18º graus em Faro. Em Lisboa e no Porto, as mínimas não deverão descer abaixo dos 6º graus, enquanto as máximas vão oscilar entre os 14.º e os 17º graus.

Já para o Funchal e Ponta Delgada o IPMA prevê aguaceiros na noite da passagem de ano. Até lá, para o Funchal as mínimas rondarão os 17º e a máxima vai até aos 23. Em Ponta Delgada a mínima não será inferior a 11º e as temperaturas máximas rondam os 17º.

O IPMA fez saber recentemente que, durante o ano de 2016, “a temperatura média do ar em Portugal continental foi, na generalidade dos meses, muito superior ao normal”, destacando-se o mês de Janeiro e o período de Junho a Outubro.

