Paixão pela educação é o contrário do que o Governo tem feito, dizem PSD e CDS

Se a esquerda se apressou a reagir ao discurso do primeiro-ministro logo no dia de Natal para avisar que há ainda muito por fazer e que é preciso mais investimento público no país, a direita preferiu a ironia para criticar, no dia seguinte, a escolha da educação como tema central da mensagem de António Costa.

PUB

O deputado centrista Adolfo Mesquita Nunes considerou ser “irónico e revelador” que António Costa tenha escolhido precisamente os sucessos nas áreas da educação, do emprego e do combate à pobreza, anunciados nas últimas semanas em estudos e indicadores de entidades nacionais e internacionais. São dados que provam que houve nestas áreas “políticas positivas” do anterior Governo e que “desmontam a narrativa” de que a coligação PSD/CDS “desmantelou o Estado social”. Na verdade, disse o também vice-presidente do CDS numa declaração aos jornalistas à porta do Parlamento, os resultados enaltecidos por António Costa “demonstram que herdou uma situação melhor do que aquela que diz”.

O social-democrata Duarte Marques subscreve “integralmente” estas ideias e diz mesmo que o discurso e a imagem de António Costa, numa sala do Jardim de Infância do Lumiar, em Lisboa, são uma “grande hipocrisia”. Porque ao mesmo tempo que fala dos bons resultados que advêm de um “esforço de muito tempo”, está a fazer, na prática, “o contrário do que anuncia e do que inscreveu no programa eleitoral”.

PUB

Em declarações ao PÚBLICO, este deputado do PSD considera que António Costa e Tiago Brandão Rodrigues estão a deitar por terra não só o que a direita fez mas também o que governos socialistas anteriores implementaram. “Maria de Lurdes Rodrigues, apesar de muita retórica, tomou medidas difíceis; David Justino e Nuno Crato conseguiram criar mais metas e novas formas de avaliação com mais exigência. E agora revertem tudo.”

Duarte Marques vai mesmo mais longe e diz que o discurso de Costa demonstra “uma grande lata”: “No Natal devíamos ser todos mais sérios no discurso. O melhor compromisso que o primeiro-ministro pode assumir é inverter as políticas que está a tomar, porque tem feito tudo o que é contrário ao caminho que levou a estes bons resultados.”

O deputado insiste na ideia de que a estrutura do ministério “está capturada pela Fenprof” e diz que, ao mesmo tempo que o ministro usa a “retórica de grandes investimentos” na educação, “as escolas estão falidas e não têm dinheiro” para despesas básicas e continua por cumprir a promessa de contratação de 1500 professores para assegurar algumas disciplinas e actividades de complemento escolar. Em vez de contratar mais docentes, o ministério optou por fazer créditos horários e complementar horários de outros professores.

O deputado do PSD faz ainda uma achega: “O ministro da Educação é o único que ainda não pôs a foto do seu antecessor no hall de entrada do ministério. Isso deve querer dizer alguma coisa…”

Duarte Marques considera que António Costa tenta “apropriar-se de um mérito que não é seu”, enquanto Adolfo Mesquita Nunes tenta ser mais diplomático. “Quando chegamos a louvar uma redução de défice de 0,5% esquecendo que o Governo anterior herdou 10% de défice e deixou com 3%, diria que estamos pelo menos a esquecer ou a empalidecer o trabalho que foi feito pelos governos anteriores.”

“Era importante, se quiser continuar a contar com sucessos nestas áreas, que o Governo não se pusesse a revogar tudo o que mexe nem a reverter tudo aquilo que possa, de alguma maneira, ser associado ao anterior Governo. Porque mais importante do que reverter tudo o que o anterior fez é averiguar tudo o que está a resultar, aquilo que deu sucesso, e manter essas reformas”, defendeu o deputado do CDS.

Adolfo Mesquita Nunes disse que o CDS vai aproveitar a oportunidade aberta pela mensagem de Natal de António Costa para reapresentar propostas chumbadas pela esquerda e desafiou o PS e o Governo a aceitá-las agora. Trata-se das propostas de estabilização dos manuais escolares, programas e sistema de avaliação por um prazo de seis anos, assim como o alargamento do pré-escolar; e na Segurança Social é a possibilidade de cada contribuinte conhecer o montante da reforma a que terá direito no futuro.

Mensagem positiva, mas... diz a Fenprof

Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof - Federação Nacional dos Professores, afirmou em comunicado que a mensagem de Natal do primeiro-ministro, "centrada na Educação, no ensino, no conhecimento e na valorização da escola pública é positiva". Mas também diz esperar por 2017 para ver se "as palavras terão correspondência na prática governativa".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O sindicalista, que PSD e CDS costumam apelidar de ministro da Educação, realça que esta sua análise não deve ser lida como uma "desconfiança" sobre as intenções do primeiro-ministro, mas também lembra que o orçamento de 2017 para o sector pressupõe que o investimento "continuará adiado".

Avisando que "não basta o discurso de reconhecimento da importância" da escola pública e que qualquer Governo que a pretenda valorizar "não pode esquecer os professores", Mário Nogueira diz que a mensagem de António Costa "fez subir, e muito, as expectativas no sector". "Assim sendo, é legítimo e quase obrigatório que a malha do escrutínio aperte e o sector, de uma forma geral, se torne mais exigente", remata o dirigente sindical.

Citado pela Lusa, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, disse que "as expectativas estão ao rubro. A Educação entrou na agenda política do próximo ano." Filinto Lima afirmou que "não é normal que a mensagem de Natal do primeiro-ministro dedique quase cinco minutos exclusivamente a falar de educação", mas frisou que "é preciso passar das palavras aos actos". E avisou: "Se no início do ano civil não houver um sinal para as escolas de que não era só discurso político, será mau sinal" - e isso significa contratação de mais funcionários, professores e técnicos para as escolas.

PUB