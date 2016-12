Cartas ao director 26/12/16

80 cêntimos por dia

É este o aumento do Salário Mínimo Nacional com descontos. Esta foi a decisão, no final de uma autêntica "maratona" de horas entre patrões e sindicatos. Por outro lado, os patrões, viram reduzida a TSU, em 1,25%.

Cerca de 700 mil trabalhadores passam a auferir mensalmente 557 euros. O Novo Ano, o de 2017, vai começar e estes trabalhadores têm um aumento de 80 cêntimos/dia, que nalguns estabelecimentos não chega para pagar a nossa velha bica!

Esperava-se que o Governo do Dr. Costa, e principalmente do seu ministro do Trabalho, o Dr. Vieira, fosse diferente do Governo do Dr. Passos. Não o são. O tempo, grande mestre da vida, o dirá e a prova estará nas próximas autárquicas. Esta “geringonça”, levará, e bem, um cartão vermelho.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Salário Mínimo Nacional

O governo encontrou grandes dificuldades em conciliar os interesses das centrais sindicais e dos representantes dos “patrões”, quanto à subida do Salário Mínimo Nacional (SMN). A este respeito existe um compromisso assegurado em concertação social de que o SMN cresceria de forma gradual até 600 euros.

À semelhança do que ocorre nos países do centro e norte da Europa, os aumentos salariais anuais são negociados em termos sectoriais, uma vez que existe um maior conhecimento em relação à evolução das empresas de determinada área de actividade e da sua capacidade em cumprir os acordos, sem colocar em causa a sustentabilidade financeira das organizações.

Além disso, na discussão em relação ao vencimento dos funcionários ignoram-se, por completo, questões essenciais como a evolução da produtividade, que tende a ser superior em sectores industriais e inferior nos serviços.

Assim sendo, as alterações propostas poderão ter consequências nocivas para determinadas áreas da economia, sobretudo aquelas que produzem bens com elevada elasticidade preço-procura, aumentando o recurso ao trabalho temporário e ilegal.

Seria importante o Governo adequar a subida do nível salarial ao contexto de cada sector, numa primeira fase e mais tarde promover uma comissão de trabalhadores, dentro de cada empresa, que negociei directamente com a direcção. Desta forma, os acordos alcançados seriam sustentáveis, contribuindo para aumentar a transparência e a confianças nas relações laborais.

João Ramos, Póvoa de Varzim

Trabalhar sem receber

A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) precisa de melhores meios para combater o trabalho não declarado. A venda de produtos resultantes dessa ilegal relação de trabalho deve ser combatida.

Honrados cidadãos são obrigados a trabalhar sem fazer descontos para a Segurança Social. O receio de perderem o seu ganha-pão leva-os a aceitar atrasos no pagamento dos subsídios.

A ACT divulgou números alarmantes: quatro milhões de euros em dívida aos trabalhadores por parte de entidades patronais nos primeiros 10 meses do ano. É uma afronta trabalhar sem receber.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

