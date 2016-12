Começo a escrever depois de terminado o sequestro do avião líbio no aeroporto de Malta, felizmente sem vítimas e sem a catástrofe que se chegara a anunciar. Horas antes, o principal autor do atentado de segunda-feira num mercado de Natal em Berlim, com 12 mortos e dezenas de feridos, era abatido pela polícia italiana em Milão. Quase em simultâneo com o atentado de Berlim, um polícia turco assassinava o embaixador russo em Ancara, para protestar contra Alepo, enquanto um homem misterioso atacava um centro islâmico em Zurique, aparecendo morto de seguida. Como se tudo isto não bastasse, soube-se também que outros atentados terroristas tinham sido impedidos pela prevenção das autoridades na Alemanha, França e…Austrália. É o terror nosso de cada dia nesta quadra natalícia, enquanto se esperava que até domingo o efeito de contágio dos acontecimentos não nos trouxesse outras terríveis novidades.

De facto, esse efeito é tanto mais inquietante quanto uns acontecimentos encaixam noutros como se fossem bonecas russas ou, podendo não ter qualquer conexão entre eles, acabam por reflectir o ambiente de mimetismo paranóico destes tempos que correm. Aliás, é cada vez mais difícil discernir onde começa a paranóia religiosa (seja ela islamista ou não) e onde acaba a demência pura e simples, como pudemos ver nas imagens do polícia turco gritando como um louco furioso depois de ter morto pelas costas, com tiros de pistola, o embaixador russo.

Mas se uns acontecimentos parecem sintonizados com outros, como se houvesse uma programação prévia, apesar das distâncias geográficas e das motivações específicas em cada caso, a tendência para a imitação e o remake começa a proliferar, como mostra o modus operandi dos cães raivosos ao volante de camiões atirados contra gente anónima nas ruas de Nice ou Berlim. A vertigem assassina e suicidária já não se manifesta apenas através das bombas, dos tiros ou dos coletes explosivos dos kamikazes, como nos atentados de Paris, mas de meios cada vez mais imprevisíveis que nenhuma prevenção, por muito sofisticada que seja, conseguirá conter.

Estarão as democracias reféns desta espiral de terror que alastra por todo o lado e vai alimentando a deriva securitária e populista em curso? É talvez a questão central dos nossos dias. A tentação do fechamento, do isolacionismo, pode ser completamente ilusória e mortífera nas sociedades abertas onde vivemos, mas a linguagem irracional do medo ameaça falar mais alto, nomeadamente com a propagação através das redes sociais do vírus da pós-verdade e a intoxicação informativa orquestrada por poderes ocultos (os serviços secretos russos, por exemplo, como se viu na campanha eleitoral americana).

É essa linguagem que inspira o comportamento dos candidatos a ditadores como Putin ou Trump. Mas é também isso que coloca na defensiva líderes tolerantes, como Merkel, enquanto a direita extrema e os nostálgicos do fascismo esfregam as mãos. Na Hungria, na Polónia e outros países do Leste europeu, prosperam a xenofobia e o reaccionarismo mais obtusos. E até em França, onde espreita a sombra de Le Pen, um político situado à esquerda como Manuel Valls, agora candidato às próximas presidenciais, não escondeu a sua tentação pelo autoritarismo securitário.

Quando Putin afirma que os russos foram os únicos a antecipar a eleição de Trump e ambos concordam em aumentar o arsenal nuclear dos respectivos países – perante a preocupação declarada da China –, o terror nosso de cada dia ameaça extravasar o campo islamista e tornar-se um pesadelo global.

