Rockettes não serão forçadas a dançar na tomada de posse de Trump

As bailarinas Rockettes não serão forçadas a dançar contra vontade na tomada de posse de Donald Trump, garantiram a Madison Square Garden Company, que gere o grupo, assim como o sindicato dos bailarinos, a American Guild of Variety Artists.

PUB

A garantia surgiu na sequência de uma polémica que rebentou horas depois de ter sido tornado público que as icónicas bailarinas do Radio City Music Hall iriam actuar na cerimónia de 20 de Janeiro, conta o The New York Times.

Nas redes sociais multiplicaram-se as críticas depois de uma das bailarinas, Phoebe Pearl, ter declarado, num post privado no Instagram, que estava “embaraçada e desapontada" pelo facto de a decisão de participar ter sido tomada independentemente da sua vontade. O post foi reproduzido pelo site de mexericos Perez Hilton e a partir daí por vários outros meios.

PUB

Desde então houve várias tentativas para conseguir contactar esta ou outras bailarias das Rockettes mas sem sucesso. Tentando pôr cobro aos rumores, a Madison Square Garden Company emitiu um comunicado no qual afirma que “para que uma Rockette integre um evento tem que se inscrever voluntariamente e nunca é obrigada a participar, nomeadamente na tomada de posse”. O texto sublinha que se trata sempre “de uma escolha” e que, no caso da cerimónia de tomada de posse de Trump, houve até um número de candidatas superior ao dos lugares disponíveis.

Apesar disso, segundo o The New York Times, há várias bailarinas que se sentem pressionadas, sobretudo depois de um email enviado pelo sindicato na quinta-feira sublinhando que “se estiverem efectivas a tempo inteiro” na companhia terão que comparecer na cerimónia. Os responsáveis do sindicato não responderam aos telefonemas, mas sexta-feira ao final do dia anunciaram através do Facebook que tinham conseguido um acordo com a companhia que permitia que todas as bailarinas, mesmo as que têm contrato a tempo inteiro (12 num total de cerca de 80), pudessem optar por não dançar na tomada de posse de Trump se isso fosse contra as suas convicções.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma antiga bailarina, Heather Lang, explicou, contudo, ao jornal que é natural que, apesar desse acordo, algumas bailarinas considerem que dizer não a um trabalho como este poderá vir a prejudicá-las no futuro. “Toda a gente tem medo de perder o emprego”, afirmou, justificando assim o facto de muitas não quererem falar publicamente sobre e polémica.

O The New York Times recorda que as Rockettes – que também actuaram na tomada de posse de George W. Bush, quer em 2001 quer em 2005 – são, até agora, uma das poucas instituições artísticas a ter aceite estar presente a 20 de Janeiro. Na quinta-feira outro grupo confirmou a sua presença: o The Mormon Tabernacle Choir. E, na semana passada, o porta-voz do comité responsável pela organização da cerimónia, Boris Epshteyn, anunciou que Jackie Evancho, uma cantora de ópera de 16 anos, irá cantar o hino nacional, descrevendo-a como “um verdadeiro modelo e inspiração para jovens e mais velhos no nosso país e por todo o mundo”.

Tinham também sido anunciadas as participações do tenor italiano Andrea Bocelli e do cantor Elton John, mas ambos negaram já as notícias. Por seu lado, Trump já declarou que não quer grandes estrelas na cerimónia. “Quero o POVO”, afirmou, através da rede social Twitter.

PUB