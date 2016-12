Obama acredita que teria vencido Trump... se tivesse podido concorrer

Na mais recente declaração do ainda Presidente dos EUA sobre as eleições presidenciais deste ano, Barack Obama diz que, se pudesse ter concorrido ao sufrágio, poderia ter vencido.

Numa entrevista para o podcast The Axe Files, produzido pelo Instituto de Política da Universidade de Chicago e pela CNN, Obama mostrou-se confiante na visão para o país que defendeu em 2008, de mudança progressiva e de esperança, e que essa mesma proposta poderia valer-lhe a vitória no sufrágio que deu a vitória ao republicano Donald Trump: “Estou confiante nesta visão porque estou confiante que, se tivesse concorrido outra vez e a articulasse, penso que poderia ter mobilizado a maioria dos americanos para se juntarem a ela”.

Apesar disso, Obama admite que muitas pessoas acreditaram, em Novembro passado, que esta visão não passava de uma fantasia: “No rescaldo das eleições e da vitória de Trump, muitas pessoas sugeriram que, de alguma maneira, era verdadeiramente uma fantasia”. Mas o Presidente norte-americano revela também os argumentos que daria contra esta tese: “O que eu argumentaria é que a cultura foi o que mudou na verdade, que a maioria realmente acredita na noção de uma América que é tolerante e diversa e aberta e cheia de energia e dinamismo”.

O democrata deixou ainda uma crítica à campanha liderada por Hillary Clinton, defendendo que foram esquecidos segmentos inteiros da população norte-americana no discurso da candidata, o que poderá ter contribuído para a vitória de Donald Trump. “Não estivemos no terreno a comunicar, além da política pura e dura, que nos preocupamos com estas comunidades”, disse.

“Quando pensas que estás a ganhar, existe uma tendência, tal como no desporto, para, talvez, jogar pelo seguro”, afirmou Obama, defendendo, porém, a actuação de Clinton: “[Hillary] esteve brilhante sob circunstâncias realmente duras”.

Barack Obama reafirmou ainda que, depois de deixar a Casa Branca, a 20 de Janeiro, se afastará da vida política mantendo a discrição. No entanto, se entender necessário, fará ouvir a sua voz porque é “um cidadão que tem deveres e obrigações”. “Tenho de estar sossegado durante um tempo. E não me refiro politicamente, mas internamente. Tens de recuperar a sintonia contigo próprio e processar o que sucedeu antes de tomar um monte de boas decisões”, defendeu.

