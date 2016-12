Notícia falsa leva ministro paquistanês a acenar com poderio nuclear a Israel

Um texto num site de notícias falsas está na origem de uma troca de palavras entre o Paquistão e Israel. Segundo o site AWD News, o antigo ministro da Defesa de Israel ameaçou "destruir" com "um ataque nuclear" o Paquistão, se o governo de Islamabad enviasse "tropas para a Síria". Moshe Ya’alon, era citado no texto, mas era falso. Além disso, o nome surgia mal escrito.

Já antes o site AWD News foi identificado por organizações de verificação de factos, nomeadamente a Snopes, que o AED News como um site que “vende teorias da conspiração e boatos”.

O texto foi publicado a 20 de Dezembro, uma terça-feira. E suscitou uma resposta do ministro da Defesa paquistanês, Khawaja Muhammad Asif. Três dias depois, o governante enviou um "aviso" a Israel, via Twitter, lembrando que também o Paquistão é um “estado nuclear”. Já não é a primeira vez que o ministro da Defesa do Paquistão reage a ameaças com mensagens do género: em Outubro, o mesmo responsável terá dito numa entrevista que o Paquistão "destruiria a Índia" em caso de guerra, de acordo com o jornal Indian Express.

No sábado, o ministério da Defesa Israelita usou a mesma rede social para declarar que o texto original era uma notícia “inteiramente falsa” e que a frase citada e atribuída ao antigo ministro da Defesa “nunca foi dita”.

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23 de dezembro de 2016

Israel mantém uma política de ambiguidade nuclear, como diz o Guardian, não confirmando nem desmentindo a existência de arsenal, mas acredita-se que tenha acesso a esse tipo de armamento. Já o Paquistão consolidou o seu poder nuclear em 1998 e o ministro da Defesa garante que “o programa nuclear” do país “é apenas uma forma de dissuasão para proteger a liberdade". "Queremos coexistir em paz”, escreveu no Twitter, respondendo ao The New York Times.

@KhawajaMAsif reports referred to by the Pakistani Def Min are entirely false — Ministry of Defense (@Israel_MOD) 24 de dezembro de 2016

Our nuclear prgrm is only a deterrence to protect our freedom.We desire to coexist in peace , both in our region & beyond.@nytimes — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 25 de dezembro de 2016

