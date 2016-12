Editora da BBC revela ter informação de que a rainha era a favor do "Brexit"

A editora de política da BBC, Laura Kuenssberg, revelou que uma fonte lhe tinha dito que a rainha Isabel II fez comentários a favor do "Brexit", ainda antes do referendo em Junho. A informação foi divulgada pela jornalista nove meses depois de o jornal The Sun ter noticiado que a monarca apoiava a saída do Reino Unido da União Europeia.

PUB

Laura Kuenssberg recordou, esta segunda-feira, no programa Today da BBC 4, que algo semelhante lhe tinha sido dito por uma pessoa, mas adiantou que não publicou qualquer notícia por ter apenas uma fonte, o que é insuficiente para os padrões da BBC.

A controversa manchete do The Sun – “A Rainha apoia o 'Brexit'” – publicada em Março, três meses antes do referendo, levou a que o Palácio de Buckingham apresentasse queixa ao regulador da comunicação social, argumentando que a notícia era falsa.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Numa conversa casual com um dos meus contactos, disseram-me ‘Sabe uma coisa? Isto vai acabar por saber-se e eu estou a dizer-lhe agora e não sei se a BBC vai pegar nisto, mas a rainha disse a algumas pessoas, num almoço privado, que ela acha que nós devemos sair da União Europeia’”, revelou a jornalista.

“Aparentemente neste almoço ela disse: ‘Não vejo por que é que nós simplesmente não podemos sair. Qual é o problema?’”, relatou. Laura Kuenssberg lamentou ter apenas uma fonte e disse ter passado os dias seguintes a tentar confirmar a informação. Mas seria o The Sun a publicar a notícia, sustentando que tinha duas fontes com a informação de que a rainha tinha desabafado sobre a Europa perante o então vice-primeiro-ministro, Nick Clegg, num almoço no Castelo de Windsor.

Mas Nick Clegg disse não se lembrar da conversa, considerou que a peça do jornal era “nonsense” (sem sentido) e apontou o dedo ao ex-ministro da Justiça Michael Gove, um apoiante do "Brexit", que também estava presente no almoço. Michael Gove, no entanto, nunca confirmou ter sido a fonte de informação e disse desconhecer como o jornal conseguiu aquela indicação.

PUB