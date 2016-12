Por uma reavaliação dos benefícios fiscais em IRC

De forma recorrente somos confrontados com ‘escândalos’ que nos indignam pelo impacto que os mesmos têm nas contas públicas e, consequentemente, nos impostos que temos de vir a pagar. Seja saber quem vai, no final, pagar a factura da solução encontrada para os lesados do Banco Espírito Santo (BES). Seja o efeito nas contas da segurança social que terá a redução da Taxa Social Única para as empresas que vão ter de pagar um salário mínimo mais elevado, só para recordar dois casos recentes.

De forma ainda mais recorrente, em rigor, todos os anos, o Tribunal de Contas publica o seu parecer sobre a Conta Geral do Estado. São mais de 700 páginas de análise que, talvez pela sua dimensão, não só parece não conter motivos de indignação, como passa relativamente despercebido se se avaliar a sua real importância.

Também recorrentes nos pareceres do Tribunal são as recomendações feitas, mas não seguidas.

Como é fácil de imaginar, nas mais de 700 páginas não falta informação. Fixo-me numa: os benefícios fiscais atribuídos pelo Estado e, em particular, os benefícios às empresas.

Em 2015 foram gastos mais de 2162 milhões de euros com benefícios fiscais, um crescimento de 12,4% face ao ano anterior e que representa mais de 1% do Produto Interno Bruto. Deste montante 877 milhões de euros são relativos a benefícios fiscais atribuídos às empresas no âmbito do Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas (IRC).

Faz sentido manter este tipo de despesa no apoio às empresas?

Para além dos números, o que a análise do Tribunal de Contas nos mostra é que há o risco de esta despesa estar a ser feita sem que ninguém saiba responder à pergunta.

Em termos genéricos, o Tribunal volta a salientar que a informação disponível e a inventariação dos benefícios “continuam insuficientes”. Que “as deficiências detectadas nos sistemas e nos procedimentos de controlo da receita cessante afectam a integralidade e a fiabilidade da informação”, mantendo “o Tribunal reservas sobre a despesa fiscal relevada”.

Mas o Tribunal também diz que “a elevada concentração da despesa fiscal em IRC reforça a necessidade de reavaliação dos respectivos benefícios fiscais para confirmação, formal e transparente, de que realizam os interesses públicos extrafiscais que determinaram a sua atribuição”.

E relembra que “a concessão de benefícios fiscais só é justificável desde que vise relevantes motivos económicos ou de justiça social claramente definidos e quantificados”. E que a manutenção de benefícios fiscais “em IRC que operam por dedução à matéria colectável conduz a vantagens fiscais tanto maiores quanto maior é o rendimento do sujeito passivo pondo em causa a equidade desses benefícios”.

Por tudo isto, pelo constante objectivo de redução do défice orçamental, pela elevada concentração de benefícios em IRC, e por já não se fazer uma reavaliação dos benefícios fiscais desde 2005, o Tribunal reitera “a necessidade de se dispor de uma nova reavaliação”.

Fica a "bola" do lado do Governo. Mas o potencial de poupança associado à sugestão do Tribunal de Contas e a justiça da mesma deveria ser suficiente para que o Governo e os partidos que o apoiam não permitissem que no parecer sobre a Conta Geral do Estado do próximo ano, o Tribunal tivesse de se repetir.

