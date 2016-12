Mundiais de ritmos rápidos arrancam no Qatar

Durante os próximos cinco dias, a elite mundial do xadrez vai estar reunida em Doha, no Qatar, para disputar os títulos mundiais nas variantes com menores ritmos de reflexão, as semirrápidas e o xadrez-relâmpago, conhecido como “Blitz” na gíria internacional.

Apesar do menor prestígio relativamente ao título clássico, que recentemente Magnus Carlsen revalidou em Nova Iorque, quando derrotou no “tie break” o pretendente Sergei Karjakin, e de uma tradição muito mais recente, não deixam de ser galardões atractivos, até porque muitos dos principais patrocinadores tendem a optar por financiarem torneios deste tipo. São competições muito mais mediáticos e espectaculares, em que o número de partidas decisivas é elevado, numa relação de proporcionalidade directa entre a diminuição do tempo disponível para realizar a partida e o número de erros, muitas vezes crassos, efectuados.

A prova de semirrápidas - com cada jogador a dispor de 15 minutos para toda a partida, com 10 segundos de incremento por movimento efectuado - disputar-se-á em sistema suíço de 15 jornadas, cinco por dia, entre os 120 participantes. Magnus Carlsen é, mais uma vez, o principal favorito, tentando revalidar o título que já conquistou em 2014 e 2015.

Esta variante do xadrez apenas começou a disputar-se regularmente desde 2012, tendo ocorrido de forma intermitente no passado, constando apenas na lista dos vencedores, para além do norueguês, Karpov, em 1988, Anand, 2003, Karjakin, 2012 e Mamediarov, 2013. No xadrez-relâmpago, é o russo Alexander Grischuk o detentor do título, que na época passada “roubou” a Carlsen.

Nesta variante, em que cada jogador tem apenas três minutos para toda a partida, com dois segundos de incremento, a intuição e a extrema velocidade do raciocínio são as armas fundamentais, mas muitas vezes uma excelente partida é arruinada com um único lance. A prova realizar-se-á nos últimos dois dias, também em sistema suíço com 21 jornadas.

