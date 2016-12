"É um povo sofrido e marcado pela guerra. Há hooligans, como em todo o lado"

A violência e as provocações neonazis perpetradas por “hooligans” e claques organizadas na Croácia colocaram a federação liderada por Davor Suker sob a mira da UEFA. Nos últimos dias, a antiga estrela da selecção croata foi avisada da real possibilidade de sofrer pesadas sanções, medidas anunciadas pessoalmente por Aleksander Ceferin, sucessor de Michel Platini na presidência do órgão que tutela o futebol no Velho Continente, junto do primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, na sua recente visita a Zagreb.

PUB

Os episódios de violência associados ao fenómeno futebolístico na Croácia rivalizam já com os piores exemplos desta “praga” exportada de Inglaterra, ganhando actualmente contornos de extrema agressividade, sinalizando as claques croatas como das mais perigosas no panorama mundial.

No Euro 2016, em França, a par dos “hooligans” ingleses e russos – envolvidos em autênticas “batalhas campais” em cidades como Marselha e Lille, que levaram a UEFA a ameaçar excluir a selecção de Inglaterra da competição –, os croatas protagonizaram um dos momentos mais lamentáveis do torneio conquistado por Portugal, lançando petardos e tochas durante o Croácia-República Checa (2-2). Resultado? Atingiram futebolistas e forçaram a interrupção do encontro, retomado depois da intervenção dos jogadores.

PUB

Um cenário que apenas confirmou o recrudescimento de nacionalismo exacerbado, patente nos cânticos pró-nazis e em símbolos do regime ustachi, responsável pelo assassinato de centenas de milhares de sérvios, judeus e ciganos durante a II Guerra Mundial. Cenas como a de Junho de 2015, em que foi pintada uma cruz suástica no relvado, em Split, antes de um jogo com a selecção de Itália, não serão toleradas.

Para lá do mediatismo dos jogos internacionais, o radicalismo tem sido testemunhado por diversos jogadores portugueses que actuaram e actuam ainda, em alguns casos, no campeonato croata.

Paulo Machado, do Dínamo de Zagreb, crónico campeão nacional, viveu mesmo um dos momentos mais difíceis da carreira na sequência de um gesto irreflectido, respondendo da pior forma aos assobios dos próprios adeptos do clube. Um ano e meio depois do episódio ocorrido durante a substituição em jogo da Champions, frente ao Molde, da Noruega, a reputação de Machado ainda sofre.

Expulso pela primeira vez na carreira, no dia do aniversário do pai – a quem tinha prometido dedicar um golo –, Paulo Machado tentou redimir-se, retractando-se publicamente e pagando uma multa de cem mil euros para entregar a instituições de apoio a crianças e veteranos de guerra.

Mas Paulo Machado não foi o primeiro português a experimentar o futebol croata. Tonel chegou em 2010 a Zagreb, oriundo do Sporting, para dois anos e meio que o marcaram positivamente, explicando muito do sentimento croata com o facto de ser “um povo sofrido, marcado pela guerra”.

Tonel reconhece que os croatas são fechados e desconfiados em relação aos estrangeiros. E que, no futebol, quem chega de outro país “tem que dar provas”. Um fenómeno que julga não ter muito a ver com a aceitação da diferença, mas mais com o “forte sentimento patriótico” que os distingue de outros adeptos.

Tonel, actualmente na expectativa de poder prosseguir a carreira – de preferência em Portugal, mas sem objecções quanto a nova experiência além-fronteiras – refere que já na época em que chegou ao Dínamo de Zagreb pôde verificar episódios de “hooliganismo”, mas nada que os distinguisse da realidade de outros países.

“O fenómeno não é novo. Já há seis anos havia claques perigosas, embora nunca tenha presenciado nada fora do normal, mesmo nos jogos entre o Hajduk Split e o Dínamo de Zagreb, que são os grandes rivais”, sustenta em declarações ao PÚBLICO, juntando um pormenor que acredita poder ter acalmado um pouco os "ultra".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Apesar de dominar totalmente o panorama croata, o Dínamo de Zagreb estava afastado das grandes competições internacionais há largos anos. A minha passagem coincidiu com dois anos de Champions e esse efeito pode explicar o ambiente que vivi, mais de festa”, notou, optando por não tomar a nuvem por Juno.

De resto, embora reconheça problemas, prefere valorizar o lado salutar do futebol: “Em todo lado há facções e num país de quatro milhões de habitantes não podemos afirmar que todos são violentos e ultranacionalistas só porque há claques, normalmente de meia centena de extremistas, que encontram no futebol um meio para espalhar o medo e o terror. Pessoalmente, vivi tempos felizes na Croácia, convivi e conheci pessoas boas, fiz amigos e vou guardar essa imagem”, conclui, preparado para voltar aos relvados, inclusive da Croácia.

PUB