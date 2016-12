Cécile neste Inverno

Cécile McLorin Salvant já tem 27 anos e já nos deu muita música maior. Para além de uma grande intérprete vocal, ela é também uma compositora e uma estudiosa irrequieta e cada vez é mais ousada, divertida e surpreendente.

Muitos músicos - e sobretudo vocalistas - usam o Tidal e o Spotify para fazerem playlists onde juntam as canções que estão a considerar interpretar. O que é raro é partilharem essas playlists, tornando-as públicas.

Podem ser falsas mas acho que descobri duas playlists de Cécile McLorin Salvant no Spotify: a primeira, magnífica, chama-se “Rep Winter 2016-17”, tem 26 canções e, contando comigo, cinco seguidores. A outra, muito mais limitada, chama-se “Winter 16-17”, contém 11 canções e eu pareço ser o único seguidor.

Penso que as duas playlists constituam o reportório de canções que ela escolheu para cantar este inverno. Vão desde Big Bill Broonzy a Caetano Veloso, de Karen Dalton a Carmen McRae, de Jazmine Sullivan (seis canções) a Catherine Sauvage, de Jelly Roll Morton a Fred Astaire, de Billie Holiday a Nancy Wilson, de Ella Fitzgerald a Blossom Dearie.

É grande o prazer de ouvir música tão boa e tão bem escolhida, sem preconceito contra as canções muito ou muito pouco conhecidas. Mas também é delicioso imaginar como seriam as interpretações de Cécile McLorin Salvant. O gosto dela é erudito, romântico, provocador, irónico, brincalhão, desobediente e, sobretudo, original.



Se as playlists não foram feitas por ela, paciência. Parabéns e obrigado à mesma.

