A última mensagem de Natal dos Obama foi um apelo à união

Neste sábado foi a última vez que Barack e Michelle Obama se dirigiram aos norte-americanos no Natal. O mandato presidencial do democrata está quase a terminar e o Presidente falou de valores e fez um apelo à união de todos os norte-americanos.

"A ideia é que cada um de nós proteja o seu irmão ou a sua irmã, devemos tratar os outros como queremos ser tratados", disse Michelle Obama, enquanto o marido acrescentou que "estes valores não só irão guiar as família de fé cristã, mas também os judeus americanos, os muçulmanos americanos, os não-crentes, e os americanos de todos os perfis e todos os credos".

Esta foi a oitava e última saudação de Natal protagonizada por Obama e pela mulher, na Casa Branca, numa altura em que o país está dividido após a eleição do republicano Donald Trump. Por isso, o Presidente ainda em funções aproveitou para fazer um balanço do que foram os oito anos à frente dos destinos dos EUA, garantindo que o país está "mais forte", com a taxa de desemprego "mais baixa em nove anos", disse.

Mas a comunicação ao país serviu também para lembrar como foi a primeira mensagem do casal, em 2009, onde se mostra um casal divertido e cúmplice.

"Nós fizemos com que os Estados Unidos sejam mais respeitados em todo o mundo, nós fomos líderes na luta para proteger o planeta que deixamos aos nossos filhos", enumerou Obama na sua última mensagem de Natal ao país. Como de costume, o Presidente e a mulher também se dirigiram aos militares norte-americanos, espalhados pelo mundo, e às suas famílias, desejando um "feliz Natal".

