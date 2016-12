UEFA aumenta recurso a árbitros portugueses no segundo semestre de 2016

A UEFA recorreu no segundo semestre de 2016 a oito árbitros portugueses para dirigirem 37 partidas de competições internacionais, um acréscimo “superior a 10%” relativamente ao ano passado, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) neste domingo.

Em comunicado, a FPF considerou que o reforço da aposta da UEFA é expressão da existência em Portugal de “valores com qualidade e potencial para construírem carreiras internacionais nos próximos anos”.

“O conselho de arbitragem (CA) congratula-se com estes dados e continuará a trabalhar no sentido de valorizar os árbitros portugueses", referiu a porta-voz do CA da FPF, Ana Raquel Brochado, citada no comunicado.

Os árbitros portugueses designados pela UEFA na segunda metade de 2016 (de 1 de Julho a 23 de Dezembro) foram Artur Soares Dias, Jorge Sousa, Hugo Miguel, João Capela, Carlos Xistra, Fábio Veríssimo, Tiago Martins e João Pinheiro, este último o único a estrear-se neste período.

Em igual período de 2015, o organismo de cúpula do futebol europeu tinha chamado 32 árbitros. “A aposta da UEFA nos árbitros portugueses é ainda mais relevante por acontecer num período de transição em que as vagas de árbitros experientes como Pedro Proença e Duarte Gomes foram ocupadas por árbitros mais jovens”, aponta ainda a FPF.

