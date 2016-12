Passos declara tempo de "trégua" mas diz que não alinha em "encenações"

Pedro Passos Coelho, presidente do PSD e líder do PSD, diz que o Natal é tempo de "trégua quanto a preocupações", na mensagem de Natal, publicada no site do partido. Mas garante que o partido só tem uma palavra e por isso pede um país "realista".

"Não dizemos uma coisa no governo e outra na oposição", afirma Passos, no início da mensagem de 2m19s disponibilizada em vídeo. "Queremos o melhor para os portugueses", prossegue, dizendo que o PSD é "um partido de provas dadas", que "luta para corresponder" às ambições do país.

Porém, Passos também acrescenta que é papel de todos "lutar pelo futuro, mesmo quando temos de prescindir de alguma coisa no presente para alargar os horizontes do futuro". E, por isso, defende uma "sociedade civil forte" como "a melhor forma de responder às conjunturas políticas em períodos de incerteza".

"Não alinhamos em ocultações, opacidades e encenações", afirma Passos, antes de defender que viver o Natal em "união familiar, com alegria e segundo as tradições da sociedade portuguesa, ajuda a recarregar energias" que, conclui o ex-primeiro-ministro, serão úteis "para quando se tiver de retomar a realidade que nos cerca".

