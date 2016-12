Acordos para o ensino do português

O Centro de Língua Portuguesa em Goa será inaugurado pelo primeiro-ministro, António Costa, durante os dois últimos dias da sua viagem de Estado à Índia, durante a qual serão assinados acordos de modo a que o ensino do português seja incrementados nas universidades indianas.

Com estes gestos, o primeiro-ministro procura aprofundar oficialmente o relacionamento cultural com um país a que Portugal está ligado pelos laços da história e fá-lo simbolicamente em Goa, que desde o século XVI e até 1961 quando se deu a anexação pela União Indiana, foi o centro administrativo do império português a Oriente e capital da antiga Índia Portuguesa, da qual em 1961 restavam também os territórios de Damão, Diu.

O Centro de Língua Portuguesa destina-se a ampliar uma presença cultural que é actualmente assegurada por uma delegação do Instituto Camões. Na antiga capital da Índia portuguesa, o primeiro-ministro condecora postumamente Paulo Varela Gomes.

A importância da língua portuguesa é, ao lado da economia e da ciência, uma das vertentes da viagem de Estado e será o tema central nas agendas dos dias 11 e 12 de Janeiro. O objectivo é mostrar que o português é hoje uma língua global para a comunicação, falada no Brasil e em África.

Um dos argumentos que será usado pelo primeiro-ministro será o de que os chineses têm investido na língua portuguesa, devido ao peso da lusofonia a nível mundial e nas relações económicas.

Aliás, logo no primeiro dia de visita, António Costa participa numa conferência na Universidade de Nova Deli em que falará da importância da língua portuguesa na economia, com base no Atlas da Língua Portuguesa.

