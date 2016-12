António Costa ofereceu geringonças aos ministros

O primeiro-ministro António Costa surpreendeu os ministros no almoço de Natal de sexta-feira, oferecendo-lhes nada mais nada menos do que… geringonças.

Segundo a estação televisiva SIC, cada governante recebeu uma engenhoca diferente, consoante o respectivo ministério. De utilidade duvidosa, os brinquedos foram fabricados por uma empresa de design internacional, que também os entregou no Palácio de São Bento.

O termo usado por Paulo Portas para se referir ao acordo governativo entre socialistas, comunistas e bloquistas – mas que originalmente foi usado por Vasco Pulido Valente, no PÚBLICO, em 2014, para falar do PS e das primárias que derrotaram António José Seguro – entrou na moda e é sério candidato a tornar-se a palavra do ano.

