Terrorismo, a previsibilidade

A impossibilidade de adivinhar o futuro não impede que se antevejam cenários de maior plausibilidade. Os tenebrosos atentados de 11 de Setembro de 2001 são discutidos abundantemente. Mas depois de terem sucedido. A sociedade tende a ser reactiva, não proactiva. A comunicação social está repleta de especialistas que perceberam tudo de cada atentado. Depois de ele ocorrer.

PUB

Naturalmente, quando se tenta prever corre-se o risco de cometer erros. Mas quando está em causa algo como a segurança coletiva é necessário tentar antecipar as evoluções mais prováveis, para que para elas nos preparemos no que for possível, em tempo útil.

Este artigo tentará ilustrar algum trabalho que, antes do 11/Set, foi realizado a partir de Portugal no âmbito específico de ameaças transnacionais como o terrorismo.

PUB

Em Outubro de 1995, numa conferência internacional a que presidi e que incluiu representantes oficiais de cerca de 3 dezenas de países, sublinhei que “…na Europa, em locais como Londres, Paris, Hamburgo ou Bruxelas, organizações aparentemente cívicas ou culturais são a capa de ações de apoio ao terrorismo…”. Fui crítico perante a apatia com que as autoridades europeias permitiam ações subversivas e potencialmente terroristas em círculos radicais islâmicos. O local que destaquei mais fortemente como foco de futuro terrorismo de substancial dimensão foi Hamburgo. Anos depois foi exatamente em Hamburgo que o 11/Set foi planeado. E mais recentemente ocorreram grandes ataques terroristas precisamente nas cidades previstas (Londres, Paris, Bruxelas). Mas aquelas previsões foram produzidas há 21 anos. Agora, olhando o futuro, há cenários que serão quase certos, mas a Europa não vê. Até que eles ocorram, porque nesse dia os “especialistas” terão percebido tudo, depois dos factos. A miopia continua a ser dramática.

Dois meses depois da conferência atrás referida, numa outra conferência internacional a que presidi, com a participação oficial dos Estados Unidos, da Rússia, de muitos outros países e da NATO, realcei que: "o terrorismo está em fase de rápida globalização”; "a própria imagem que o mundo reteve do terrorismo irá ser “reciclada”, por utilização de meios “tradicionais” de forma mais perspicaz e demolidora. Por exemplo, o desvio de aviões, imagem de marca do terrorismo internacional há anos, está longe de se ter esgotado. Pelo contrário, será uma mera questão de tempo a utilização de aviões comerciais, privados ou mesmo militares não como um objecto do terrorismo mas como um seu instrumento físico, fazendo despenhar esses aviões sobre grandes alvos populosos, instalações de grande simbolismo político ou valor militar”; "é difícil combater militarmente o terrorismo internacional e, no entanto, ele pode vir a revelar-se nas próximas décadas como uma ameaça predominante à segurança internacional, incluindo a segurança europeia”; “o terrorismo converter-se-á numa nova forma de guerra fluida, que irá crescer dramaticamente. Acções terroristas de crescente impacto e dimensão assumirão contornos de acções de guerra e não de meros atentados na sua conceptualização convencional”.

Todas estas intervenções foram produzidas seis anos antes do 11/Set. Há 21 anos. Nos anos seguintes os sucessivos governos portugueses, autoridades de outros países e organizações internacionais como a NATO e a ONU participaram em ações que dirigi nesses âmbitos.

Em 1999 organizei uma reunião, apenas com portugueses, para discutir estas questões e propostas que eu havia avançado no sentido de reformular e interligar os conceitos convencionais da defesa nacional e da segurança interna, adaptando-as às novas ameaças transnacionais. Nessa discreta reunião, que teve lugar num local do distrito de Aveiro, estiveram representados os ministros da Justiça, da Defesa e da Administração Interna, tendo participado, por exemplo, o Director-Geral e o Director-Geral Adjunto do SIS, um responsável pelo anti-terrorismo do SIEDM, o Sub-Director Geral da Política de Defesa Nacional, o Director-Geral do Gabinete de Combate à Droga e responsáveis da Polícia Judiciária, do SEF, da PSP e da GNR. Nesse encontro foi reconhecido estarmos perante novas fenomenologias e foi-me solicitado que prosseguisse a minha intervenção.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Maio de 2001, num outro âmbito institucional, apresentei uma proposta de ação política que previa o rápido e grave desenvolvimento das ameaças transnacionais e, em particular, de atentados terroristas. Propus uma reconceptualização operacional da defesa e da segurança interna. Um ministro diretamente envolvido demonstrou-me o seu apoio às minhas propostas. Contudo, horas depois um outro ministro informou-me que considerava a minha análise “académica”. A proposta não foi adotada. Seis meses depois ocorriam os atentados do 11 de Setembro.

Nas semanas seguintes ao 11/Set diversos governos estrangeiros contactaram-me. Em vários países foram adotadas medidas coincidentes com as minhas anteriores propostas, inclusive com a criação do novo ministério norte-americano focalizado nas ameaças transnacionais, o Department of Homeland Security.

Afinal, Portugal poderia ter sido um país pioneiro desse tipo de medidas, antes do 11 de Setembro.

PUB