Mais de 26 toneladas de lixo recolhidas no Funchal após a "Noite do Mercado"

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) recolheu neste sábado mais de 26 toneladas de resíduos sólidos na sequência da "Noite do Mercado", uma das mais importantes tradições do Natal madeirense, informou a autarquia.

Cumprindo a tradição, na noite de 23 de Dezembro milhares de madeirenses e visitantes concentraram-se nas ruas das imediações do Mercado dos Lavradores, onde, à mistura com a animação musical e os cânticos natalícios, foram mais uma vez consumidas milhares de sandes de carne de vinha em alhos e muitas bebidas.

Na origem da festa está o pretexto de fazer as últimas compras de produtos frutícolas e hortícolas para as refeições de Natal, tendo o município licenciado este ano 114 barracas que ficaram espalhadas pelas artérias daquela zona da cidade e estiveram em funcionamento durante toda a noite.

Pelas 6h foram para o terreno equipas da CMF, envolvendo mais de 120 pessoas, apoiadas por quase duas dezenas de viaturas, para proceder à operação de limpeza.

Na informação disponibilizada, a autarquia refere que até às 13h20 deste sábado deram entrada na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos do Funchal, 26.410 quilos de resíduos sólidos. Segundo o município, este valor representa um decréscimo na quantidade de lixo produzido na "Noite do Mercado" de 2015, 32 toneladas.

A mesma nota acrescenta que 21.380 quilos recolhidos foram resíduos indiferenciados, 510 quilos de cartão, 1750 quilos de vidro, 1440 quilos de embalagens de plástico e 1330 quilos de madeira.

