Scrooge, o avarento, está no cartão de Natal do Ministério das Finanças grego

O cartão de boas-festas do Ministério das Finanças grego deste ano é ilustrado pelo avarento mais famoso da história da literatura, Ebenezer Scrooge, a personagem inventada por Charles Dickens em “Um Conto de Natal”, numa clara alusão aos credores da zona euro, que tinham congelado as negociações para o alívio da dívida em meados do mês depois de o Governo da Grécia ter reintroduzido o 13.º mês para os pensionistas.

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, disse neste sábado que as negociações com a Grécia para o alívio da dívida deste país serão reatadas. Se Dickens teve alguma coisa a ver com isso, não se sabe.

Christmas Card from Finance Ministry staff cites story of Ebenezer Scrooge#Greece #Christmas pic.twitter.com/zn4FX1rMr7 — Derek Gatopoulos (@dgatopoulos) December 23, 2016

Scrooge, um homem avarento e incapaz de ser simpático ou praticar a caridade, é visitado pelos espíritos do Natal passado, presente e futuro, que lhe mostram consequências dramáticas das suas acções. O postal do Ministério de Euclides Tsakalotos é uma provocação que pretende ter o mesmo efeito.

Usa a ilustração original da obra de Charles Dickens, da autoria de John Leech, que mostra Scrooge com a aparição do seu ex-sócio, que o avisa que vai receber a visita dos espíritos, e o aconselha a mudar de comportamento, para não ser amaldiçoado para sempre.

“Talvez todos os contos de Natal tenham uma personagem aterradora como Ebenezer que recebe o espírito de Natal numa imensa solidão, fechado como uma ostra. E talvez a nossa história de Natal não seja excepção à regra”, diz o cartão de Natal, cujo texto é citado pela AFP.

