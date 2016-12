Dijsselbloem diz que a Grécia deve esclarecer dúvidas antes de qualquer alívio da dívida

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, afirmou neste sábado que a Grécia tem de esclarecer algumas dúvidas, antes de qualquer decisão positiva sobre o alívio da dívida. "Estou feliz por termos clarificado o caminho para o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) e avançar com os procedimentos para uma tomada de decisão, a curto prazo sobre a dívida [da Grécia]" afirma Dijsselbloem no Twitter, referindo-se ao fundo de resgate no âmbito do MEE.

"Recebi uma carta na qual o meu colega grego reafirmou o seu compromisso com os acordos anteriores", acrescentou o ministro holandês das Finanças, Jeroen Dijsselbloem, que preside o grupo que reúne os 19 ministros da zona euro.

A zona euro suspendeu, no início deste mês, o alívio da dívida à Grécia depois do primeiro-ministro, Alexis Tsipras, ter reposto o 13.º mês a todas as pensões abaixo dos 850 euros, o que irritou a Alemanha, noticia a AFP. Uma fonte disse à AFP que os ministros irão reunir em Janeiro e irão debater um possível alívio da dívida helénica.

