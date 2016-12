Morreu Rick Parfitt, guitarrista dos Status Quo

Rick Parfitt, 68 anos, guitarrista da banda rock Status Quo, morreu neste sábado, aos 68 anos, num hospital em Espanha. O músico morreu devido a uma "infecção severa". O comunicado oficial da família do guitarrista e do agente, Simon Porter, foi publicado na página da banda no Facebook.

"Estamos verdadeiramente devastados por ter de anunciar que Rick Parfitt, guitarrista dos Status Quo, morreu hoje por volta da hora do almoço", lê-se no início. "Esta notícia trágica chega numa altura em que Rick estava com grande expectativa sobre o lançamento da sua carreira a solo, acompanhada de um álbum e uma autobiografia que estava planeada para 2017, depois de ele ter deixado de actuar com a banda, a conselho dos médicos", destaca a família e o agente.

Parfitt retirou-se em Outubro da banda, que voltara à estrada e estava presentemente a actuar no Reino Unido, depois de sofrer um ataque cardíaco no último Verão. Os problemas cardíacos eram antigos: em 1997, submeteu-se a um bypass quádruplo, recorda a BBC. O site da banda passou a exibir apenas uma grande foto do guitarrista, o nome e os anos de nascimento e morte.

Segundo o comunicado, o músico havia sido transportado ao hospital, em Marbella, Andaluzia, na quinta-feira à noite, devido a complicações com uma antiga lesão num ombro.

Nick Serpell, editor da BBC, afirma que Rick Parfitt "foi um dos guitarristas mais facilmente reconhecidos", devido ao estilo, "ganga e melena loura", com que empunhava a sua guitarra Fender Telecaster. "A sua parceria com Francis Rossi [co-fundador da banda e principal vocalista] tornou-se no coração de uma das bandas britânicas mais duradouras", acrescenta o mesmo jornalista. Parfitt não era apenas guitarrista – compunha e escrevia, incluindo os sucessos da banda, como Whatever You Want, que co-assinou com Andy Bown e foi publicado em 1979. O álbum Rockin' All Over The World (1977) acabaria por ser aquele que tornou os Status Quo conhecidos internacionalmente, 15 anos depois de a banda ter sido criada.

Em 2015, assinala a BBC, a banda obteve um marco até agora alcançado por poucos, mantendo-se por 500 semanas nas tabelas de música do Reino Unido.

