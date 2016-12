Greve às horas extra no INEM

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas prolongou a greve às horas extraordinárias no Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) até Junho do ano que vem, noticia o Correio da Manhã.

PUB

Em causa está precisamente o pagamento destas horas. Como o instituto não tem técnicos suficientes para dar resposta a toda a actividade, recorre com frequência ao trabalho extraordinário. Só que existem dívidas aos trabalhadores relativamente ao seu pagamento entre Outubro de 2013 e o Verão passado.

Segundo o Jornal de Notícias, o INEM decidiu fasear o pagamento das horas extra em dívida, alegando que se fosse tudo pago de uma vez isso podia implicar perda de vencimentos e benefícios.

PUB

Se a greve for por diante, "é o socorro que fica em risco, devido aos turnos que vão ficar por fazer”, explicou ao Correio da Manhã o dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas Luís Pesca. “Já temos o pré-aviso de greve às horas extraordinárias, para entrar em vigor no dia 6 de Janeiro e durar até Junho", acrescentou. De resto, e de acordo com o Jornal de Notícias, vários técnicos terão já informado as chefias de que não estão disponíveis para fazer mais horas extra. “Daqui em diante o trabalho extraordinário é uma incógnita. Vai depender da boa vontade dos trabalhadores”, disse a este jornal a presidente da comissão de trabalhadores do INEM, Carla Cristino.

PUB