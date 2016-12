GNR deteve 481 condutores em operações na última semana

A GNR deteve 481 condutores e multou 510 por excesso de álcool durante os sete dias de uma operação de fiscalização em todo o território nacional, indicou esta sexta-feira a corporação.

No âmbito das operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, que se realizou em todo o país entre 16 e 22 de Dezembro, a GNR detectou no trânsito 10.385 infracções.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que foram detidos, em flagrante delito, 481 condutores, 205 dos quais por condução sob o efeito do álcool, 86 por condução sem carta, 27 por tráfico de estupefacientes, 25 por posse ilegal de arma e 15 por furto.

Nestas operações foram apreendidas 72.004 doses de haxixe, 351 doses de heroína, 1217 doses de cocaína, 245 gramas de folhas de cannábis, 21 veículos, 18 armas de fogo, 488 munições de vários calibres e 33 armas brancas.

Em relação ao trânsito, foram detectadas 10.385 infracções, das quais se destacam 2707 excessos de velocidade, 510 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 432 por falta de inspecção periódica obrigatória, 418 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 428 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 210 relacionadas com tacógrafos e 158 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

