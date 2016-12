A grande confluência

O ser humano, esse animal social, tem hoje à sua disposição um leque infindável de opções se quiser manter os outros ao corrente do que anda a fazer. Há o inevitável Facebook, o frenético twitter, o profissional linkedin — a propósito, eu já aceitei os convites todos, podem parar de mandar emails —, o académico academia.edu, o juvenil instagram, o feminil pinterest, até o luso-científico gps.pt e isso sem contar com os semi-defuntos orkut, myspace e second life e o nado-morto google plus. As pessoas partilham fotos dos seus almoços, dos seus desgostos e dos seus gatos — como resistir? — e discutem mais ou menos um grande tema por dia e uma série de outros pequenos. Sabemos agora o que fazem os ex-colegas do liceu e os primos afastados; nos encontros ocasionais deixa de haver novidades para contar enquanto a pessoa à nossa frente vai dizendo distraída “eu sei, eu sei, eu sigo-te no Facebook”.

No momento em que acaba de atualizar as suas contas nas redes sociais, o cidadão contemporâneo é confrontado com a escassez de matéria partilhável. O tempo que poderia ter utilizado a experimentar coisas foi consumido a transmiti-las, suscitando inevitavelmente o problema seguinte: é preciso fazer qualquer coisa para poder partilhar. Até à grande confluência em que cada indivíduo seja o seu próprio canal em transmissão permanente, com as respetivas declinações — maria notícias, zé memória, joana come a papa, olha a bola manel — viveremos ainda por uns tempos nesta intermitência em que volta e meia pediremos desculpa à vida pela interrupção até que a transmissão acabe dentro de momentos.

O que é um problema para o indivíduo é todo um programa para as organizações políticas. Começa-se por excluir todo o conteúdo que não consiga suscitar uma das carinhas que aparecem por debaixo das publicações do Facebook: se eu não gosto / adoro / rio / me enfureço / me indigno / deito uma lágrima de comoção, não vale a pena tentar. De seguida, é preciso escolher qualquer coisa que as pessoas queiram partilhar / retuitar. Num ecossistema saturado, isto exclui à partida uma boa parte das coisas razoáveis. O que resta? A última proposta da juventude do CDS/PP.

Estava escrito que iríamos chegar aqui. Três décadas de alterações estruturais na esfera pública convergiram para que a jota do CDS pudesse ter esta ideia digna da primeira metade dos anos 80: que a escola pública tenha de educar os seus alunos para a abstinência sexual. Na impossibilidade de optar por uma causa fraturante, que não serviria bem à natureza conservadora do seu partido, os jovens populares saíram-se com uma causa fraturante-ao-contrário. E melhor ainda, uma proposta anti-abstinente: uma daquelas coisas que sai quando não se tem nada para dizer e não se deseja ficar calado. Conseguiu, é certo, uma coisa: muitas partilhas. No oceano da hiper-comunicação permanente, os disparates são como a cortiça: flutuam sempre.

Não havendo abstinência da proposta, houve quem atribuísse a proposta da abstinência à inexperiência dos jovens líderes partidários, uma espécie de puberdade política. Não diriam o mesmo se tivessem assistido aos adultos discutindo no debate quinzenal no parlamento, ontem à tarde. É certo que já há muito que certas intervenções parlamentares deixaram de ter qualquer lógica de conjunto porque os seus autores, no fundo, não estão ali a falar para os seus interlocutores mas para os excertos de trinta segundos que podem passar na televisão à noite e nas redes sociais do dia seguinte. Mas quando Assunção Cristas decidiu presentear António Costa com “óculos, um soro da verdade e um pacote de medidas do CDS”, foi toda a lógica da grande confluência entre redes sociais, televisão e desatenção generalizada que engoliu o parlamento. E assim lá se foi mais uma organização política que um dia tentará dizer-nos para que serve, em que acredita e o que tem andado a fazer e a quem nós responderemos distraídos “eu sei, eu sei, eu sigo-te no Facebook”.