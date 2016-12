Suspeito do ataque em Berlim foi abatido em Milão

Anis Amri, o tunisino suspeito do ataque com o camião em Berlim que vitimou 12 pessoas, foi abatido em Milão. A notícia foi avançada pela agência Reuters, citando fontes dos serviços de segurança italianos. A polícia já confirmou que as impressões digitais do homem abatido coincidem com as de Anis Amri.

PUB

"A pessoa que mataram é, sem dúvida, Anis Amri", confirmou depois Marco Minniti, ministro do Interior italiano, citado pelo Guardian, durante uma conferência de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira.

A revista italiana Panorama avançou a informação de que Amri teria sido morto numa operação stop rotineira, na madrugada desta sexta-feira, na Piazza I Maggio, no bairro de Sesto San Giovanni. O suspeito estava armado e disparou contra as autoridades e, foi nesse momento que, alegadamente, um polícia atingiu mortalmente no tunisino.

PUB

As autoridades alemãs estão agora em contacto permanente com as italianas.

As ligações do suspeito a Itália não são recentes: chegou ao país em 2011 e passou quatro anos numa prisão italiana, o que levou a imprensa do país a especular se seria mais um caso de uma radicalização de um jovem num serviço prisional. As prisões são consideradas terreno fértil para o recrutamento de redes jihadistas, como aconteceu no caso do Charlie Hebdo ou do Museu Judaico em Bruxelas, e países como França ou Estados Unidos têm programas em curso para tentar minorar este fenómeno.

PUB