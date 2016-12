EUA acusam dois empresários de branqueamento de capitais, a favor de funcionários venezuelanos

As autoridades norte-americanas detiveram e acusaram dois empresários, por branqueamento de capitais, a favor de funcionários do Governo venezuelano, através de um consórcio de empresas de construção, que também terá feito transferências para uma empresa portuguesa.

PUB

Segundo o portal venezuelano de notícias La Patilla, trata-se "dos proprietários de uma empresa exportadora de equipamentos de construção" do Estado de Florida, nos EUA, que foram "detidos na quarta-feira e acusados de transferir ilegalmente mais de cem milhões de dólares [cerca de 96 milhões de euros], principalmente da Venezuela, para contas de bancos norte-americanos e estrangeiros, pertencentes a funcionários do Governo venezuelano, e outros".

"Luis Díaz Jr., de 74 anos, e o filho Luis Javier Díaz, de 49 anos, foram acusados, num processo penal apresentado no tribunal federal de Manhattan, por conspiração para cometer branqueamento de dinheiro e operar um negócio de transferência financeira, sem licença", explica o portal de notícias.

PUB

Os dois homens, de origem venezuelana, gestores da empresa Miami Equipment & Export Co., foram detidos em Miami, segundo a porta-voz da procuradoria de Manhattan, Preet Bharara.

As detenções ocorrem numa altura em que o Departamento de Estado norte-americano investiga indivíduos vinculados com o Governo venezuelano, pela suposta participação em esquemas de suborno e narcotráfico.

Segundo La Patilla, desde 2010 que a empresa dos detidos terá realizado centenas de transferências para contas bancárias de vários países, em nome de um consórcio de empresas venezuelanas.

Estas empresas terão entregado cem milhões de dólares à empresa da família Díaz que, por sua vez, transferiu os fundos para empregados e associados do consórcio venezuelano e também para "funcionários do Governo venezuelano, entre os quais se encontra um que supervisionou a adjudicação de contratos, em que as empresas venezuelanas licitaram", de acordo com a acusação.

"Por exemplo, em 2012, a empresa da família [Díaz] recebeu 4,36 milhões de dólares [4,12 milhões de euros] do consórcio venezuelano, dos quais 1,45 milhões [1,39 milhões de euros] foram destinados a uma empresa portuguesa, controlada por um venezuelano, com vínculos com funcionários do Governo venezuelano", explica o portal de notícias, citando o processo '16-mj-8150', "U.S. vs. Díaz", do tribunal do Distrito Sul, do Estado de Nova Iorque (U.S. District Court, Southern District of New York).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A factura correspondente à transação, de acordo com o processo, especificava o "pagamento parcial de assessoria em aquisição, provas, pré-emissão e despacho".

Dos fundos restantes, 2,55 milhões de dólares (cerca de 2,45 milhões de euros) foram enviados para a empresa Concha, nas Ilhas Virgens Britânicas, "controlada por executivos do consórcio venezuelano", enquanto a empresa familiar "recebeu uma comissão de 87.218 dólares", cerca de 83,7 mil euros.

De acordo com o processo, citado pelo jornal La Patilla, uma empresa espanhola, também controlada por um indivíduo associado a funcionários venezuelanos, recebeu 17 milhões de dólares (perto de 16,32 milhões de euros) enquanto outros 41,4 milhões de dólares (39,7 milhões de euros) foram transferidos para três companhias controladas por empregados de construtoras venezuelanas.



PUB