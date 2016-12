CMVM está a calcular quanto receberá cada lesado

Na próxima semana, possivelmente na terça ou na quarta-feira, será divulgada informação sobre o que cada cliente receberá nas diferentes fases de pagamento acordadas no grupo de trabalho, que integra o Governo, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Banco de Portugal (BdP), a associação dos lesados e o “BES mau”. Essa informação, elaborada pela CMVM, será divulgada no site da Associação dos Indignados e Enganados do Papel Comercial (AIEPC). Possivelmente também será divulgado o estudo da Universidade Católica sobre o impacto da solução encontrado no défice público.

Os trabalhos do grupo serão retomados a 5 de Janeiro e começarão pela delicada questão de quem assumirá a constituição do veículo ou fundo que operacionalizará a solução, se as entidades públicas envolvidas, a CMVM e o BdP, ou se se será privada. Se for criada na dependência pública será o Governo a nomear a equipa e controlar a gestão. Já se for privada não se sabe quem nomeará e controlará a gestão.

