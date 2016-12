Governo italiano aprova resgate do Monte dei Paschi depois deste falhar recapitalização

Com dificuldades em captar novos investidores e angariar todo o montante necessário para se recapitalizar para cumprir as metas do Banco Central Europeu (BCE), o banco italiano Monte dei Paschi di Siena (BMPS) preparou o terreno para receber ajuda do Estado. A instituição – a mais antiga do mundo e a terceira do sistema financeiro italiano – confirmou ao início da noite desta quinta-feira que “não concluiu com sucesso” o objectivo de aumentar o capital pelo próprio pé em 5000 milhões de euros.

Ao início da madrugada desta sexta-feira, o Governo italiano aprovou um decreto que destina 20 mil milhões de euros para apoio de instituições bancárias com problemas financeiros, como o BMPS, avança a Lusa.

Depois de um conselho de ministros extraordinário que começou às 22h35 (hora de Portugal continental) de quinta-feira, o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, confirmou, em conferência de imprensa, a aprovação do mencionado decreto, para o qual já tinha obtido a aprovação parlamentar na quarta-feira.

O resgate com dinheiro público foi assim um desfecho considerado inevitável por investidores e analistas há várias semanas, mesmo antes de o banco fazer uma última tentativa de recapitalização.

As acções viveram mais um dia de grande volatilidade e acabaram por fechar a cair 7,5% (para 15,08 euros), agravando as perdas da véspera.

Com os holofotes dos investidores voltados para Itália, a pressão recaiu também sobre os juros da dívida, com subidas acompanhadas por outros países periféricos, como Espanha e Portugal.

O BMPS recebeu manifestações de interesse para converter obrigações em acções na ordem dos 2450 milhões de euros, mas falhou a parte da recapitalização através da entrada de um novo investidor. Ao não garantir a presença do fundo soberano do Qatar, chegar aos 5000 milhões com dinheiro dos privados tornou-se um objectivo quase impossível.

Para cumprir até ao final do ano os rácios de capital definidos pelo BCE, o banco tem de conseguir aumentar o capital naquele montante. O objectivo é atingir um nível de capitalização suficiente para dar o passo seguinte no processo de reestruturação e cobrir perdas com a venda, em pacote, de 28 mil milhões de euros de crédito malparado.

O Governo ficou esta semana em condições de poder dar esse passo, ao ver aprovada no Parlamento a autorização para mobilizar os 20 mil milhões para o sistema financeiro, onde outros bancos enfrentam dificuldades, como o Carige, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

“A situação arrasta-se há anos sem uma solução clara. Agora, há uma solução à vista”, comentava à Reuters Lorenzo Codogno, da empresa de análise de mercado Macroeconomic Advisers, admitindo que este mecanismo em marcha será “bem-recebido pelos mercados financeiros e será uma vantagem para a economia” italiana.

