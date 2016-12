Alitalia negoceia "redução radical dos custos"

Os accionistas da Alitalia aprovaram o arranque das negociações com as organizações representativas dos trabalhadores e com os fornecedores para obter uma "redução radical dos custos" da companhia aérea italiana.

PUB

"Os próximos dois meses são cruciais para a Alitalia. É de vital importância que os trabalhadores da empresa e os principais parceiros, como os fornecedores e os sindicatos, aceitem as mudanças radicais que são urgentes", afirmou o presidente executivo da Alitalia, Cramer Ball.

De acordo com o responsável, "só dessa forma será possível obter novo financiamento por parte dos accionistas", sem o qual, acrescentou, "a Alitalia não terá futuro".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em comunicado, a transportadora anunciou que os accionistas aprovaram o financiamento para os próximos dois meses com a condição que a direcção da Alitalia consiga chegar a um acordo com os sindicatos, os fornecedores e os distribuidores.

O objectivo é de formalizar um compromisso com medidas que permitam uma redução radical dos custos, que é apontada como "a único forma para ter o apoio a longo prazo dos bancos e assegurar a estabilidade da empresa".

Por outro lado, o Conselho de Administração não chegou "a nenhuma conclusão sobre a redução do quadro de trabalhadores".

PUB