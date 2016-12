Valor em gestão de Certificados de Aforro e do Tesouro sobe para 23.900 Milhões

O montante sob gestão em Certificados de Aforro e de Tesouro atingiu 23.915 milhões de euros em Novembro, 236 milhões de euros (ou 1%) acima dos 23.679 milhões registados em Outubro, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com o Boletim Estatístico publicado pelo Banco de Portugal (BdP), houve uma ligeira aceleração no aumento do montante sob gestão nestes títulos de dívida pública já que, entre Setembro e Outubro, o acréscimo desse total tinha sido de 234 milhões de euros.

O montante sob gestão em Certificados de Aforro (CA) totalizou 12.947 milhões de euros em Novembro, menos 15 milhões do que os 12.962 milhões registados no mês anterior.

Dos 12.947 milhões de euros sob gestão em CA em Novembro, 4.289 milhões de euros dizem respeito a capitalização de juros, um valor que subiu oito milhões face ao mês anterior.

Já no que diz respeito aos Certificados do Tesouro, o Estado detinha 10.968 milhões de euros nestes instrumentos no final de Novembro, mais 251 milhões do que os 10.717 milhões de euros registados no mês anterior.

Para os Certificados do Tesouro, o Banco de Portugal não desagrega, no Boletim Estatístico, qual o montante de juros acumulados.

