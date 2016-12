RB Leipzig compra e quer ampliar Red Bull Arena

O RB Leipzig, actualmente em segundo lugar na Liga alemã de futebol, vai comprar o estádio Arena Leipizig e também ampliar a sua capacidade máxima de 42.500 para 57.000 espectadores, anunciou nesta quinta-feira o presidente do clube, Oliver Mintzlaff.

PUB

A Arena Leipizig, que foi construída para o Mundial 2006, organizado na Alemanha, foi agora comprada pelo RB Leipzig ao empresário Michael Kölmel, que detinha a propriedade do recinto.

"Estamos muito felizes em anunciar, após longas negociações, mas frutuosas, a compra da Red Bull Arena", disse Oliver Mintzlaff.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O clube germânico, que é um dos cinco emblemas sob controlo da Red Bull, pôs sempre de lado a hipótese de construir um novo estádio, fora da cidade, e continuará no recinto perto do centro de Leipzig.

A Red Bull Arena, anteriormente conhecida como Zentralstadion, foi inaugurada em 1956, e tinha uma capacidade para 100.000 espectadores. Era o maior estádio de futebol da Alemanha, mas em 1997, a autarquia de Leipzig decidiu construir um novo estádio dentro do antigo, de menores dimensões e que implicasse menos custos de manutenção. As obras foram concluídas em Março de 2004, a tempo de ser um dos estádios, que ia receber jogos (cinco) do Campeonato do Mundo de 2006, o único na região da antiga Alemanha Oriental.

O RB Leipzig, que ao contrário do que muitos podem julgar, não é um topónimo de Red Bull, mas sim de RasenBallsport Leipzig, está a realizar um grande início de época, tendo perdido a liderança da Liga alemã de futebol para o Bayern Munique após a derrota (3-0) desta quarta-feira, no terreno do clube bávaro.

PUB