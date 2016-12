Nápoles empata Paulo Sousa, Roma reforça vice-liderança

Depois de duas derrotas consecutivas na Série A, Paulo Sousa esteve muito perto de conseguir derrotar o Nápoles, mas o adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões conseguiu evitar o primeiro desaire no Estádio Artemio Franchi já em período de descontos. O empate dos napolitanos foi aproveitado pela AS Roma: com a vitória, por 3-1, frente ao Chievo, a equipa de Luciano Spalletti reforçou a vice-liderança.

Com a Juventus e o AC Milan em Doha, capital do Qatar, onde hoje (16h30) disputam a Supertaça de Itália — os jogos da “vecchia signora” e dos “rossoneri” foram adiados para 8 de Fevereiro —, a partida de maior cartaz da 18.ª jornada da Série A estava marcada para Florença, onde Paulo Sousa tinha a difícil missão de colocar um travão na melhor sequência da época (quatro vitórias consecutivas) do Nápoles.

O jogo, no entanto, não começou bem para os “viola” e, ao intervalo, os napolitanos venciam por 0-1: golo de Lorenzo Insigne, aos 25 minutos. Na segunda parte, a Fiorentina conseguiu restabelecer a igualdade (Bernardeschi, 52’), mas o belga Dries Mertens confirmou que atravessa um excelente momento de forma — nove golos nos últimos quatro jogos — e voltou a dar vantagem à equipa de Maurizio Sarri. Porém, no minuto seguinte, Bernardeschi bisou e restabeleceu a igualdade e, aos 82’, o argentino Zárate colocou Paulo Sousa pela primeira vez na frente. Quando parecia que a Fiorentina ia infligir a primeira derrota ao Nápoles em dez jogos, Gabbiadini, de penálti, fixou o 3-3 final.

No Estádio Olímpico, a AS Roma esteve a perder, mas deu a volta ao Chievo. De Guzmán colocou a equipa de Verona na frente do marcador, mas os romanos deram a volta ao resultado com golos de El Shaarawy (45’), Dzeko (52’) e Perotti (90’). Com este triunfo, a equipa de Spalletti tem agora quatro pontos de vantagem sobre o Nápoles.

No reencontro com a sua equipa, Bruno Fernandes foi titular na Sampdoria, mas o médio formado no Boavista foi substituído ao intervalo, num jogo que terminou sem golos, frente à Udinese. Na Sardenha, com Bruno Alves em campo durante os 90 minutos, o Cagliari esteve a perder por 1-3, mas na última meia hora chegou ao triunfo: 4-3.

