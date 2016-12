Melo Gouveia consulta guru do putting

No próprio dia em que terminou a Taça Manuel Agrellos no Montado, terça-feira, Ricardo Melo Gouveia viajou pelas 19h para Inglaterra, mais concretamente para os lados de Liverpool, para se encontrar na quarta-feira, ontem, no clube de Formby Hall, com Phil Kenyon, um dos mais conceituados treinador de putting da actualidade. Até que ponto conceituado? Na última Ryder Cup, sete dos 12 jogadores da equipa europeia trabalhavam com ele, entre eles Rory McIlroy e Henrik Stenson.

“Eu tentei que ele começasse a trabalhar comigo durante esta última época, mas ele está muito ocupado e disse que não podia ter mais jogadores”, explicou o n.º 1 português da actualidade, que foi 54.º na Race to Dubai na época de 2015-2016, na sua temporada de estreia no European Tour. “Por isso combinámos para o final da época, em sessões longe dos torneios. Sinto que tenho de melhorar nesse aspecto e é disso que vou à procura. Foi muito positivo.”

PUB

Depois desta consulta, Melo Gouveia, que reside em Londres, regressa hoje a Portugal para passar o Natal e passagem de ano com família e amigos. Volta para casa a 1 de Janeiro mas não por muito tempo, uma vez que a 7 e 8 de Janeiro participa cá no seu primeiro torneio do ano, o Tile Mountain Classic, no Quinta do Lago Laranjal, pontuável para o Algarve Pro Golf Tour. A seguir novo regresso a Londres, com o seu primeiro torneio da nova época no European Tour agendado para o Abu Dhabi HSBC Championship, de 19 a 22, mas irá com dois ou três dias de antecedência para treinar no Dubai.

Os objectivos para 2017? “Entrar nos 50 primeiros do ranking e com isso conseguir outra vez manter o cartão para 2018, é importante ter esse objectivo porque não é fácil conseguir jogar regularmente bem. Este ano que passou consegui começar bem e acabar bem. Gostaria também de ganhar o meu primeiro torneio no European Tour”, responde o jogador do Automóvel Clube de Portugal.

PUB

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB