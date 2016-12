Benfica segue em frente na Taça Challenge de voleibol

O Benfica precisou de salvar salvar cinco match points no quarto set na partida frente ao suíços do Näfels para garantir o apuramento para os oitavos-de-final da Taça Challenge de voleibol.

PUB

O triunfo do clube da Luz na Suíça foi arrancado a ferros, por 3-2, e com os parciais 25-21, 23-25, 21-25, 32-30 e 15-12, depois do triunfo na primeira mão, na Luz, pelo mesmo parcial.



As "águias" evitaram a eliminação no quarto set, já que o triunfo dos helvéticos nesse momento daria ao Näfels não só a vitória no encontro, como na eliminatória.



Nos oitavos-de-final, a formação portuguesa tem encontro marcado com os franceses do Chaumont, em meados de Janeiro. A primeira mão será na Luz.

PUB