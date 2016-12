Bas Dost salvou o Sporting de um aperto maior

Há menos de duas semanas, o Sporting sonhava com a liderança. Agora, tem de lutar para não perder terreno e foi o que conseguiu nesta quinta-feira no Restelo, ao vencer o Belenenses por 0-1, na 15.ª jornada da Liga. Depois das duas derrotas nos dois jogos anteriores, os “leões” conseguiram manter a diferença para o líder Benfica em oito pontos graças a um golo, na compensação, de Bas Dost.

Depois de tantos jogos a apostar sempre nos mesmos, Jorge Jesus mudou meia equipa, em parte por causa de lesões (Beto e Douglas entraram para os lugares de Rui Patrício e Semedo), em parte por opção técnica — Esgaio, Jefferson e Alan Ruiz fizeram uma rara aparição no “onze” em jogos do campeonato. Já Quim Machado também teve de reformular o seu plano habitual porque não podia usar os emprestados Palhinha e Duarte — jogaram Yebda e Brandão.

Positivo/Negativo Positivo Bas Dost Teve poucas ocasiões para se mostrar, devido ao baixo ritmo imprimido pelo Sporting no processo ofensivo, mas esteve lá no momento em que foi chamado a corresponder. E voltou a ser decisivo.

Positivo Guarda-redes Joel Pereira desviou, com uma grande defesa, um livre directo de Adrien para a trave, a meio da segunda parte. Beto teve três intervenções de grande nível, a compensar a apatia da defesa do Sporting. Negativo Bryan e Alan Ruiz Fisicamente, o primeiro continua a léguas da condição necessária para exprimir o seu verdadeiro futebol. O segundo foi espontâneo no remate, mas precipitado em quase todas as outras acções.

Com meia equipa diferente, os pecados do Sporting eram os mesmos. Muita posse de bola e muitos cruzamentos resultavam em zero oportunidades de golo. E, por pouco não se viu a perder aos 39’. Num dos muitos cantos favoráveis aos “leões” que não deu em nada, Sturgeon conduz um contra-ataque em que ficam três homens do Belenenses contra Esgaio. A decisão de Sturgeon não foi a melhor e deu tempo para Beto se posicionar e travar o remate.

Foi, aliás, o veterano guarda-redes, a fazer o seu primeiro jogo pelo Sporting para o campeonato, a salvar a equipa de Jorge Jesus mais um par de vezes na segunda parte. Aos 74’, desvia um remate de Sturgeon para o poste, aos 75’ detém um remate perigoso de João Diogo. Antes, aos 67’ tinha sido Joel Pereira a brilhar na baliza belenense, ao desviar para a trave um livre potente de Adrien. Os minutos foram passando e o Sporting até parecia longe do golo e mais afundado na depressão.

Em tempo de compensação, porém, um último raide de Campbell levou a bola até Bas Dost. Foi a única vez que o Sporting conseguiu meter um cruzamento de extremo para ponta-de-lança. E a bola entrou.

